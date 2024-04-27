Более 3,5 тыс. детей из Самарской области побывали на выставке "Россия"

На выставке "Россия" побывали уже более чем 3,5 тыс. детей из Самарской области. Всего же с момента открытия Международную выставку-форум "Россия" посетили 257 тыс. детей в составе организованных детских групп. Чуть менее половины из них (122 тыс. человек) прибыли в группах, сформированных регионами России в сотрудничестве с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение Первых".

Еще 135 тыс. юных россиян побывали на выставке в составе детских групп из различных учреждений - детсадов, школ, лагерей и творческих училищ. Особое внимание было уделено приему детей из новых регионов страны - за прошедшие месяцы площадку выставки посетили более чем 5200 человек из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Три тысячи из них прибыли по линии "Движения Первых", 1700 - за счет шефствующих регионов, а еще 500 - в рамках проекта "Послезавтра" совместно с аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации.

Как ожидается, до закрытия выставки (8 июля) ее посетит еще не менее 40 тыс. ребят из всех 89 субъектов РФ.

"Для многих детей поездка на выставку - это исполнение мечты. Кто-то благодаря поездке впервые побывал в столице нашей Родины, кто-то отправился в первое путешествие с друзьями, а кто-то мечтал побывать в павильоне Движения Первых "Первые в стране возможностей", потому что слышал от друзей, что там исполняются желания. Наши ребята говорят: побывав на выставке, снова влюбляешься в красоту и мощь нашей Родины, удивляешься ее колоссальным возможностям и учишься мыслить широко и масштабно. Благодаря губернатору и правительству Самарской области мы можем подарить детям незабываемые эмоции и показать, что в нашей стране мечты становятся реальностью", - отметила председатель "Движения Первых" Самарской области Кристина Гнатюк.

Международная выставка-форум "Россия" - это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 11 млн человек. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.