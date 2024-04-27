Жители Самарской области могут принять участие в конкурсе "Моя страна - моя Россия"

Стартовал XXI Всероссийский конкурс авторских проектов "Моя страна - моя Россия" - проект Президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Жители всех регионов могут предложить инициативу по развитию своего города. Конкурс направлен на привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сел, а также на создание социальных лифтов для личностной и профессиональной самореализации.

Более чем 100 тыс. человек в 2023 г. стали участниками Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия". Каждый из них знает, как сделать жизнь в своем городе или селе лучше. Проекты участников направлены на развитие местного сообщества, на помощь людям, на поддержку экономики и социальной сферы.

Участие в конкурсе дает:

- возможность рассказать о своем проекте на федеральном уровне;

- возможность внести личный вклад в развитие региона и страны;

- информационную поддержку;

- стажировки и трудоустройство в организациях-партнерах;

- бесплатные образовательные программы в рамках постконкурсного сопровождения;

- знакомство с единомышленниками из разных регионов России;

- торжественное награждение победителей с участием представителей органов государственной власти;

- сертификат на путешествие по России по программе партнеров Конкурса - "Больше, чем путешествие".

Узнать подробности о конкурсе и номинациях 2024 года можно на сайте проекта.