Жители Самарской области могут принять участие в конкурсе "Моя страна - моя Россия"

Стартовал XXI Всероссийский конкурс авторских проектов "Моя страна - моя Россия" - проект Президентской платформы "Россия - страна возможностей".
Жители всех регионов могут предложить инициативу по развитию своего города. Конкурс направлен на привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сел, а также на создание социальных лифтов для личностной и профессиональной самореализации.
Более чем 100 тыс. человек в 2023 г. стали участниками Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия". Каждый из них знает, как сделать жизнь в своем городе или селе лучше. Проекты участников направлены на развитие местного сообщества, на помощь людям, на поддержку экономики и социальной сферы.
Участие в конкурсе дает:
- возможность рассказать о своем проекте на федеральном уровне;
- возможность внести личный вклад в развитие региона и страны;
- информационную поддержку;
- стажировки и трудоустройство в организациях-партнерах;
- бесплатные образовательные программы в рамках постконкурсного сопровождения;
- знакомство с единомышленниками из разных регионов России;
- торжественное награждение победителей с участием представителей органов государственной власти;
- сертификат на путешествие по России по программе партнеров Конкурса - "Больше, чем путешествие".
Узнать подробности о конкурсе и номинациях 2024 года можно на сайте проекта.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Скорбим... тяжелый день для Россиян...