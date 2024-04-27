Продовольственная безопасность требует высоких технологий

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать новые национальные проекты технологического суверенитета по 10 ключевым направлениям. В числе государственных приоритетов — продовольственная безопасность страны.

Глава государства обратил особое внимание на необходимость обеспечения технологического суверенитета в сельском хозяйстве, и правительство намерено активно поддерживать отрасль для ее дальнейшего устойчивого развития. Речь идет о повышении производительности труда в агропромышленном комлексе, внедрении инновационных технологий на полях и фермах, введение новых земель в сельхозоборот.

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко заявила, что подготовка национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" в соответствии с установкой президента РФ уже началась. По ее словам, с 2020 года объем сельхозпроизводства в России вырос на 11,6% и по предварительным итогам 2023 года составил 8,3 трлн рублей. Виктория Абрамченко выразила уверенность, что благодаря совместной работе правительства и Госдумы будет заложена база для достижения поставленной президентом цели — к 2030 году увеличить агроэкспорт в 1,5 раза с базы 2021 года.

Накормить страну

Впервые цели и задачи продовольственной безопасности страны были определены государством в 2010 году президентом Дмитрием Медведевым. В том документе стратегической целью стало поддержание стабильности внутреннего производства и необходимых запасов сельскохозяйственной продукции, а также продовольствия. В январе 2020 года была утверждена новая Доктрина продовольственной безопасности России. В ней понятие продовольственной безопасности трактуется как "состояние экономики страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни". Но по сравнению с предыдущей версией документа, расширяется перечень продуктов питания, гарантирующих продовольственную независимость.

Развить экспортный потенциал

В январе этого года, выступая на всероссийском муниципальном форуме "Малая родина — сила России", Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день наша страна полностью обеспечивает себя продуктами. "Сельское хозяйство сейчас демонстрирует очень хорошие, уверенные темпы развития, и мы полностью обеспечиваем свою продовольственную безопасность", — заявил президент.

Примечательно, что одной из задач в Доктрине-2020 впервые ставилась задача не только накормить свою страну, но и приступить к развитию агропродовольственного экспортного потенциала страны — "достижение положительного сальдо торгового баланса сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".

Итог работы в данном направлении превзошел ожидания. Экспорт российской продукции АПК в 2023 году, по данным заместителя руководителя центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе Андрея Кучерова, вырос на 12% и составил более 45 млрд долларов.

Технологии в приоритете

Создание нового нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" станет новым этапом для развития российского сельского хозяйства. Приглядевшись к названию национального проекта, становится понятно, что главным в нем является слово "технологическое", а вовсе не "продовольствие" и даже не "безопасность". Сельское хозяйство страны в весьма короткие сроки планирует превратиться в одну из высокотехнологичных отраслей с высоким коэффициентом производительности труда. И речь идет не только о расширении и модернизации российского сельхозмашиностроения с производством зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, тракторов, а также навесной и прицепной техники. За 2023 год в России более чем на 8% выросло производство сельскохозяйственной техники, выпуск машин и оборудования для пищевой промышленности повысился почти на 40%. Но на данный момент отрасль все еще остро нуждается в разработке отечественной современной сельхозтехники для овощеводства и картофелеводства, а также оборудования для виноградарства и садоводства. Есть потребность в специальном "умной" российской технике для животноводческих ферм. Развитие нынешних тенденций по локализации производства и работа по созданию и выпуску новых видов машин и оборудования, которые в России ранее не производились, дают все основания считать, что отечественные производители смогут полностью обеспечивать ею АПК.

Для достижения технологического суверенитета в сельском хозяйстве потребуется также трансформация и ускоренное развитие отечественной селекции и семеноводства для обеспечения страны собственными семенами и отечественным племенным материалом. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, сейчас в 150 новых российских лабораториях ведутся исследования в области селекции, семеноводства и молекулярной генетики. "За четыре года было создано 34 технологии на основе собственных разработок. Конечно, здесь есть еще над чем работать. Мы и дальше будем активно помогать внедрять передовые решения для повышения конкурентоспособности нашего агропрома, достижениями которого мы очень гордимся", — сказал глава российского правительства, выступая в апреле этого года в Государственной думе с отчетом. Итогом такой работы должно стать увеличение к 2030 году доли семян местной селекции до 90%. И если, к примеру, с местными семенами зерновых уже сегодня проблем не наблюдается, то по подсолнечнику, картофелю и другим культурам ученым и аграриям еще предстоит выполнить большую работу.

Внедрение искусственного интеллекта, роботизация и цифровизация рабочих процессов и активное использование беспилотников в сельском хозяйстве таят в себе грандиозные перспективы. Также будет уделяться внимание поддержке и развитию сельских территорий, созданию комфортных условий для жизни и работы фермеров.

Продовольственная безопасность — первостепенная задача

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что обеспечение продовольственной безопасности — первостепенная задача для агропромышленного комплекса губернии. И самарские аграрии вносят весомый вклад в продовольственный суверенитет региона и страны в целом, сельское хозяйство в регионе активно и динамично развивается. К примеру, сразу несколько крупных предприятий АПК губернии стали участниками национального проекта "Производительность труда". Так, в животноводческом комплексе "РАДНА" в Богатовском районе в прошлом году завершен первый этап реализации пилотного проекта. И хотя комплекс является по-настоящему инновационным проектом в молочном животноводстве, и компания уже не первый год является самым крупным производителем молока в Самарской области, тем не менее и на "РАДНЕ" был выявлен потенциал для внедрения бережливого производства и повышения производительности труда.

"Поголовье нашей фермы насчитывает 3000 голов айширской и голштинской пород. Мы самая крупная ферма в Самарской области и самая технически оснащенная. Все коровы у нас с датчиками. Есть роботы для дойки коров. Много автоматизации и компьютеризации. Однако дефицит кадров, к сожалению, инновациями не решить. Решение данной проблемы заложено в грамотной организации труда, стандартизации процесса, анализе и улучшении производства", — объяснил Дмитрий Винтер, директор по персоналу, руководитель программы по повышению производительности труда на "РАДНА".

Самарский производитель сельскохозяйственной техники "Пегас-Агро" — давний участник нацпроекта "Производительность труда". За счет оптимизации производства удалось вдвое увеличить объем выпуска продукции. Более 300 сотрудников предприятия прошли школу бережливого производства. В итоге на данный момент каждый четвертый опрыскиватель, продающийся на внутреннем российском рынке — производства этой самарской компании.

В рамках нового национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" начатая работа будет продолжена, планируется внедрение новых технологий и инноваций в сельское хозяйство, что позволит увеличить производительность и снизить затраты.