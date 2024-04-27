16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Государство ужесточает требования к импортному племенному материалу Навесят ярлыки: маркировка сельхозживотных стала обязательной За год господдержку в сфере АПК получили 778 хозяйств Добиваются прозрачности: ФГИС "Семеноводство" станет обязательной Продовольственная безопасность требует высоких технологий

АПК и пищепром Экономика и бизнес

Продовольственная безопасность требует высоких технологий

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 126
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать новые национальные проекты технологического суверенитета по 10 ключевым направлениям. В числе государственных приоритетов — продовольственная безопасность страны.

Фото: Владимир Котмишев

Глава государства обратил особое внимание на необходимость обеспечения технологического суверенитета в сельском хозяйстве, и правительство намерено активно поддерживать отрасль для ее дальнейшего устойчивого развития. Речь идет о повышении производительности труда в агропромышленном комлексе, внедрении инновационных технологий на полях и фермах, введение новых земель в сельхозоборот.

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко заявила, что подготовка национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" в соответствии с установкой президента РФ уже началась. По ее словам, с 2020 года объем сельхозпроизводства в России вырос на 11,6% и по предварительным итогам 2023 года составил 8,3 трлн рублей. Виктория Абрамченко выразила уверенность, что благодаря совместной работе правительства и Госдумы будет заложена база для достижения поставленной президентом цели — к 2030 году увеличить агроэкспорт в 1,5 раза с базы 2021 года.

Накормить страну

Впервые цели и задачи продовольственной безопасности страны были определены государством в 2010 году президентом Дмитрием Медведевым. В том документе стратегической целью стало поддержание стабильности внутреннего производства и необходимых запасов сельскохозяйственной продукции, а также продовольствия. В январе 2020 года была утверждена новая Доктрина продовольственной безопасности России. В ней понятие продовольственной безопасности трактуется как "состояние экономики страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни". Но по сравнению с предыдущей версией документа, расширяется перечень продуктов питания, гарантирующих продовольственную независимость.

Развить экспортный потенциал

В январе этого года, выступая на всероссийском муниципальном форуме "Малая родина — сила России", Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день наша страна полностью обеспечивает себя продуктами. "Сельское хозяйство сейчас демонстрирует очень хорошие, уверенные темпы развития, и мы полностью обеспечиваем свою продовольственную безопасность", — заявил президент.

Примечательно, что одной из задач в Доктрине-2020 впервые ставилась задача не только накормить свою страну, но и приступить к развитию агропродовольственного экспортного потенциала страны — "достижение положительного сальдо торгового баланса сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".

Итог работы в данном направлении превзошел ожидания. Экспорт российской продукции АПК в 2023 году, по данным заместителя руководителя центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе Андрея Кучерова, вырос на 12% и составил более 45 млрд долларов.

Технологии в приоритете

Создание нового нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" станет новым этапом для развития российского сельского хозяйства. Приглядевшись к названию национального проекта, становится понятно, что главным в нем является слово "технологическое", а вовсе не "продовольствие" и даже не "безопасность". Сельское хозяйство страны в весьма короткие сроки планирует превратиться в одну из высокотехнологичных отраслей с высоким коэффициентом производительности труда. И речь идет не только о расширении и модернизации российского сельхозмашиностроения с производством зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, тракторов, а также навесной и прицепной техники. За 2023 год в России более чем на 8% выросло производство сельскохозяйственной техники, выпуск машин и оборудования для пищевой промышленности повысился почти на 40%. Но на данный момент отрасль все еще остро нуждается в разработке отечественной современной сельхозтехники для овощеводства и картофелеводства, а также оборудования для виноградарства и садоводства. Есть потребность в специальном "умной" российской технике для животноводческих ферм. Развитие нынешних тенденций по локализации производства и работа по созданию и выпуску новых видов машин и оборудования, которые в России ранее не производились, дают все основания считать, что отечественные производители смогут полностью обеспечивать ею АПК.

Для достижения технологического суверенитета в сельском хозяйстве потребуется также трансформация и ускоренное развитие отечественной селекции и семеноводства для обеспечения страны собственными семенами и отечественным племенным материалом. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, сейчас в 150 новых российских лабораториях ведутся исследования в области селекции, семеноводства и молекулярной генетики. "За четыре года было создано 34 технологии на основе собственных разработок. Конечно, здесь есть еще над чем работать. Мы и дальше будем активно помогать внедрять передовые решения для повышения конкурентоспособности нашего агропрома, достижениями которого мы очень гордимся", — сказал глава российского правительства, выступая в апреле этого года в Государственной думе с отчетом. Итогом такой работы должно стать увеличение к 2030 году доли семян местной селекции до 90%. И если, к примеру, с местными семенами зерновых уже сегодня проблем не наблюдается, то по подсолнечнику, картофелю и другим культурам ученым и аграриям еще предстоит выполнить большую работу.

Внедрение искусственного интеллекта, роботизация и цифровизация рабочих процессов и активное использование беспилотников в сельском хозяйстве таят в себе грандиозные перспективы. Также будет уделяться внимание поддержке и развитию сельских территорий, созданию комфортных условий для жизни и работы фермеров.

Продовольственная безопасность — первостепенная задача

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что обеспечение продовольственной безопасности — первостепенная задача для агропромышленного комплекса губернии. И самарские аграрии вносят весомый вклад в продовольственный суверенитет региона и страны в целом, сельское хозяйство в регионе активно и динамично развивается. К примеру, сразу несколько крупных предприятий АПК губернии стали участниками национального проекта "Производительность труда". Так, в животноводческом комплексе "РАДНА" в Богатовском районе в прошлом году завершен первый этап реализации пилотного проекта. И хотя комплекс является по-настоящему инновационным проектом в молочном животноводстве, и компания уже не первый год является самым крупным производителем молока в Самарской области, тем не менее и на "РАДНЕ" был выявлен потенциал для внедрения бережливого производства и повышения производительности труда.

"Поголовье нашей фермы насчитывает 3000 голов айширской и голштинской пород. Мы самая крупная ферма в Самарской области и самая технически оснащенная. Все коровы у нас с датчиками. Есть роботы для дойки коров. Много автоматизации и компьютеризации. Однако дефицит кадров, к сожалению, инновациями не решить. Решение данной проблемы заложено в грамотной организации труда, стандартизации процесса, анализе и улучшении производства", — объяснил Дмитрий Винтер, директор по персоналу, руководитель программы по повышению производительности труда на "РАДНА".

Самарский производитель сельскохозяйственной техники "Пегас-Агро" — давний участник нацпроекта "Производительность труда". За счет оптимизации производства удалось вдвое увеличить объем выпуска продукции. Более 300 сотрудников предприятия прошли школу бережливого производства. В итоге на данный момент каждый четвертый опрыскиватель, продающийся на внутреннем российском рынке — производства этой самарской компании.

В рамках нового национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" начатая работа будет продолжена, планируется внедрение новых технологий и инноваций в сельское хозяйство, что позволит увеличить производительность и снизить затраты.

Экспорт сельскохозяйственной продукции Самарской области по итогам 2023 года превысил плановые значения на 8,5%. Всего было экспортировано свыше 459 тыс. тонн продукции АПК. Наиболее востребованными позициями сельскохозяйственной продукции стали зерновые, маслосемена и продукты их переработки. В перечень основных экспортеров входят страны Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан, Республика Беларусь и Турция. Наибольший объем экспорта — порядка 17% — осуществляется в Казахстан.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

АПК&Пищепром №26

АПК&Пищепром №25

АПК&Пищепром №24

АПК&Пищепром №23

АПК&Пищепром №22

АПК&Пищепром №21

АПК&Пищепром №20

АПК&Пищепром №19

АПК&Пищепром №18

АПК&Пищепром №17

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Фото на сайте

Агровыставка 2 и 3 сентября

Агровыставка 2 и 3 сентября

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5