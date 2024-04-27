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АПК и пищепром Экономика и бизнес

За год господдержку в сфере АПК получили 778 хозяйств

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024 году на реализацию программы "Агростартап" в Самарской области из областного и федерального бюджетов будет направлено свыше 145 млн рублей.

Фото: Владимир Котмишев

Финансирование грантов для новых проектов малых форм хозяйствования в агросфере в нынешнем году увеличилось по сравнению с прошлым периодом почти в 2,3 раза.

Средства государственной поддержки предприниматель может направить на приобретение техники, земельных участков из земель сельхозназначения, сельскохозяйственных животных, посадочного материала для закладки многолетних насаждений, строительство и модернизацию объектов сельхозпроизводства, разработку проектной документации и другие аналогичные цели. В 2024 году добавилась возможность использовать грант для покупки саженцев и ягодных культур.

В этом году прием заявок на участие в программе "Агростартап", реализуемой в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", был дан в конце февраля. В общей сложности о своем желании получить государственную поддержку для своих начинаний заявили 33 самарских предпринимателя, работающие в сельском хозяйстве. Большая часть из них предполагает развитие животноводческих хозяйств мясного или молочного направления. Именно они выбраны приоритетными для получения государственной поддержки в Самарской области. Также заявители презентовали проекты по овощеводству, картофелеводству, садоводству, растениеводству.

В 2024 году в Самарской области на оказание господдержки по 44 направлениям в сфере сельского хозяйства предусмотрено 3,4 млрд рублей. Более 1 млрд рублей планируется направить на поддержку отрасли растениеводства, более 1,5 млрд рублей — на животноводство.

9 апреля экспертная комиссия завершила предварительный отбор бизнес-идей. Отбор проектов для предоставления гранта по программе "Агростартап" прошел в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. По итогам заседания комиссия отобрала 30 наиболее перспективных. При отборе экспертная комиссия учитывает множество факторов, начиная от опыта работы на земле у конкурсанта, наличия профильного образования, имеющиеся собственные ресурсы заявителя в виде земли и техники, а также грамотность подготовки бизнес-плана и ясность презентации проекта. Выполнение каждого пункта оценивается баллами.

Если проект победителя "Агростартапа" ориентирован на развитие животноводства, размер гранта может составить до 7 млн рублей, на иные направления деятельности, в том числе растениеводство, овощеводство, переработку — до 5 млн рублей. Если заявитель состоит в потребительском сельхозкооперативе, и часть средств будет направлена на формирование его неделимого фонда, то сумма гранта может быть выше — до 8 и 6 млн рублей соответственно. В 2024 году установлен минимальный размер гранта "Агростартап", который получают для реализации проекта по созданию или развитию фермерского хозяйства. Он составит 1,5 млн рублей.

Для получения государственной поддержки кандидатам — физическим лицам или владельцам личных подворий — предстоит в течение месяца зарегистрировать КФХ и подать заявку через государственную интегрированную информационную систему "Электронный бюджет". Заявитель станет получателем господдержки только в том случае, если он правильно заполнит электронную форму, а документация будет соответствовать всем требованиям. После прохождения всех процедур фермерские хозяйства смогут приступить к реализации своих бизнес-планов.

В то же время продолжается отбор заявителей для предоставления грантов "Агростартап — Регион". Мероприятие реализуется в рамках государственной программы Самарской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области".

Заявки на участие принимаются министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области до 13 мая 2024 года.

Сельскохозяйственным потребительским кооперативам по программе "Агростартап" возмещается 50% затрат на приобретение техники и оборудования, в том числе для переработки сельхозпродукции.

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Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

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А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

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