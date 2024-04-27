За год господдержку в сфере АПК получили 778 хозяйств

В 2024 году на реализацию программы "Агростартап" в Самарской области из областного и федерального бюджетов будет направлено свыше 145 млн рублей.

Финансирование грантов для новых проектов малых форм хозяйствования в агросфере в нынешнем году увеличилось по сравнению с прошлым периодом почти в 2,3 раза.

Средства государственной поддержки предприниматель может направить на приобретение техники, земельных участков из земель сельхозназначения, сельскохозяйственных животных, посадочного материала для закладки многолетних насаждений, строительство и модернизацию объектов сельхозпроизводства, разработку проектной документации и другие аналогичные цели. В 2024 году добавилась возможность использовать грант для покупки саженцев и ягодных культур.

В этом году прием заявок на участие в программе "Агростартап", реализуемой в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", был дан в конце февраля. В общей сложности о своем желании получить государственную поддержку для своих начинаний заявили 33 самарских предпринимателя, работающие в сельском хозяйстве. Большая часть из них предполагает развитие животноводческих хозяйств мясного или молочного направления. Именно они выбраны приоритетными для получения государственной поддержки в Самарской области. Также заявители презентовали проекты по овощеводству, картофелеводству, садоводству, растениеводству.

9 апреля экспертная комиссия завершила предварительный отбор бизнес-идей. Отбор проектов для предоставления гранта по программе "Агростартап" прошел в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. По итогам заседания комиссия отобрала 30 наиболее перспективных. При отборе экспертная комиссия учитывает множество факторов, начиная от опыта работы на земле у конкурсанта, наличия профильного образования, имеющиеся собственные ресурсы заявителя в виде земли и техники, а также грамотность подготовки бизнес-плана и ясность презентации проекта. Выполнение каждого пункта оценивается баллами.

Если проект победителя "Агростартапа" ориентирован на развитие животноводства, размер гранта может составить до 7 млн рублей, на иные направления деятельности, в том числе растениеводство, овощеводство, переработку — до 5 млн рублей. Если заявитель состоит в потребительском сельхозкооперативе, и часть средств будет направлена на формирование его неделимого фонда, то сумма гранта может быть выше — до 8 и 6 млн рублей соответственно. В 2024 году установлен минимальный размер гранта "Агростартап", который получают для реализации проекта по созданию или развитию фермерского хозяйства. Он составит 1,5 млн рублей.

Для получения государственной поддержки кандидатам — физическим лицам или владельцам личных подворий — предстоит в течение месяца зарегистрировать КФХ и подать заявку через государственную интегрированную информационную систему "Электронный бюджет". Заявитель станет получателем господдержки только в том случае, если он правильно заполнит электронную форму, а документация будет соответствовать всем требованиям. После прохождения всех процедур фермерские хозяйства смогут приступить к реализации своих бизнес-планов.

В то же время продолжается отбор заявителей для предоставления грантов "Агростартап — Регион". Мероприятие реализуется в рамках государственной программы Самарской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области".

Заявки на участие принимаются министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области до 13 мая 2024 года.