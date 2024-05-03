Самарским компаниям доступен новый корпоративный мессенджер Чаты от МТС Линк

МТС, цифровая экосистема сообщает о запуске корпоративного мессенджера Чаты от МТС Линк. Бета-тестирование продукта завершено, и теперь он доступен для всех самарских компаний.

Бета-тестирование мессенджера стартовало в ноябре 2023 года. К моменту запуска решение протестировали 113 крупных компаний. Несколько компаний, в том числе МТС Линк, полностью перешли на Чаты с других мессенджеров.

Сегодня в Чатах доступны все базовые функции, необходимые крупному бизнесу для постоянного делового общения с коллегами. Среди них — личные и групповые чаты, каналы, треды, возможность редактировать отправленные сообщения и реагировать на них с помощью эмодзи. Пользователи могут создавать свои профили и менять статусы, обмениваться файлами, легко находить сотрудников в адресной книге компании, проводить поиск по сообщениям, включать и отключать пуш-уведомления. Администраторам доступен раздел "Организация", в котором они могут создавать рабочую область для взаимодействия пользователей, управлять доступами и настройками.

Кроме того, в ближайшее время разработчики добавят в продукт функции, еще не знакомые большинству российских пользователей. Среди них — ИИ-ассистент, который сможет генерировать краткое содержание длинных переписок и освободит пользователей от чтения сотен сообщений. Также появятся новые сценарии командного взаимодействия и "треки" — временные чаты, которые пользователи смогут создавать под конкретные задачи.

Чаты — часть UCaaS-платформы МТС Линк, поэтому разработчики уделяют пристальное внимание интеграции с другими элементами экосистемы. Сегодня все пользователи мессенджера могут совершать приватные и групповые звонки прямо из его интерфейса. Учтены требования крупного бизнеса, например, пользователям решений МТС Линк доступен вход в мессенджер по SSO (технологии единого входа). До конца года будет внедрен ряд новых функций, таких как интеграция с SIEM-системами и Active Directory. Также компании смогут разворачивать решение на собственных серверах (on-premise).

Кроме того, команда продукта планирует реализовать интеграцию с сервисом МТС Линк Доски.

"Работа над мессенджером началась с создания концепции онлайн-пространства, способствующего продуктивности в любой команде. При ее разработке мы не только изучили все существующие решения и опыт пользователей, но и провели серию интервью с представителями бизнеса, узнали об их "болях" и потребностях. Мы поддерживаем связь с нашей целевой аудиторией на всех этапах при каждом обновлении сервиса, это серьезно помогает в развитии продукта. Мы планируем расширять функциональность Чатов так, чтобы задать стандарт делового общения в российских компаниях", — отмечает руководитель продукта МТС Линк Чаты Андрей Лучицкий.