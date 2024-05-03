16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарским компаниям доступен новый корпоративный мессенджер Чаты от МТС Линк Быстро и безопасно: Авито запускает сервис выкупа подержанных смартфонов в Самаре В комплекте выгоднее: популярные модели Samsung, Infinix и Tecno по специальной цене только в билайне Виктор Югай: МегаФон в Самарской области продолжает увеличивать долю рынка МегаФон разработает систему экомониторинга морской акватории Камчатского края

Сотовая связь Транспорт и связь

Самарским компаниям доступен новый корпоративный мессенджер Чаты от МТС Линк

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 157
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter
Фото: предоставлено МТС

МТС, цифровая экосистема сообщает о запуске корпоративного мессенджера Чаты от МТС Линк. Бета-тестирование продукта завершено, и теперь он доступен для всех самарских компаний.

Бета-тестирование мессенджера стартовало в ноябре 2023 года. К моменту запуска решение протестировали 113 крупных компаний. Несколько компаний, в том числе МТС Линк, полностью перешли на Чаты с других мессенджеров.

Сегодня в Чатах доступны все базовые функции, необходимые крупному бизнесу для постоянного делового общения с коллегами. Среди них — личные и групповые чаты, каналы, треды, возможность редактировать отправленные сообщения и реагировать на них с помощью эмодзи. Пользователи могут создавать свои профили и менять статусы, обмениваться файлами, легко находить сотрудников в адресной книге компании, проводить поиск по сообщениям, включать и отключать пуш-уведомления. Администраторам доступен раздел "Организация", в котором они могут создавать рабочую область для взаимодействия пользователей, управлять доступами и настройками.

Кроме того, в ближайшее время разработчики добавят в продукт функции, еще не знакомые большинству российских пользователей. Среди них — ИИ-ассистент, который сможет генерировать краткое содержание длинных переписок и освободит пользователей от чтения сотен сообщений. Также появятся новые сценарии командного взаимодействия и "треки" — временные чаты, которые пользователи смогут создавать под конкретные задачи.

Чаты — часть UCaaS-платформы МТС Линк, поэтому разработчики уделяют пристальное внимание интеграции с другими элементами экосистемы. Сегодня все пользователи мессенджера могут совершать приватные и групповые звонки прямо из его интерфейса. Учтены требования крупного бизнеса, например, пользователям решений МТС Линк доступен вход в мессенджер по SSO (технологии единого входа). До конца года будет внедрен ряд новых функций, таких как интеграция с SIEM-системами и Active Directory. Также компании смогут разворачивать решение на собственных серверах (on-premise).

Кроме того, команда продукта планирует реализовать интеграцию с сервисом МТС Линк Доски.

"Работа над мессенджером началась с создания концепции онлайн-пространства, способствующего продуктивности в любой команде. При ее разработке мы не только изучили все существующие решения и опыт пользователей, но и провели серию интервью с представителями бизнеса, узнали об их "болях" и потребностях. Мы поддерживаем связь с нашей целевой аудиторией на всех этапах при каждом обновлении сервиса, это серьезно помогает в развитии продукта. Мы планируем расширять функциональность Чатов так, чтобы задать стандарт делового общения в российских компаниях", — отмечает руководитель продукта МТС Линк Чаты Андрей Лучицкий.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 17:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

Мари Кюри 17 июня 2015 16:19 Суд оштрафовал СМАРТС на 100 млн руб., основываясь на данных из Wikipedia

Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

Артем stroysamaru 19 ноября 2014 10:18 ФАС разрешила "ВымпелКому" купить две дочерние компании СМАРТСа

ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

Thought Mind 01 августа 2014 19:16 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

Антон Чехов 31 июля 2014 20:10 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

Фото на сайте

Инновация для буренок от "МегаФона"

Инновация для буренок от "МегаФона"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2