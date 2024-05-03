Ибрагим "Никархо" Исламов встретится с Яковым Букиным на турнире Ural FC 7 в Тольятти

Российские бойцы Ибрагим Исламов по прозвищу "Никархо" и Яков Букин проведут очный поединок 23 мая в Тольятти. Это противостояние по правилам К1 в полусреднем весе будет со-главным на турнире Ural FC 7.

Никархо известен по выступлениям в Hardcore FC, Hardcore Boxing, Арена FC, RUH. По ходу своей карьере Исламов встречался с такими соперниками, как Тимур Никулин, Тимур Абдурахманов, Ильнар Ишимбаев, Харун Бозиев, Сеймур Рзаев, Грачик Саакян и многими другими. Букин проводил поединки в "Наше дело", Хайп FC, RUH и дрался с такими оппонентами, как Ислам Кадиев, Андрей Ефимов, Арби Эмиев, Дастан Бекен и другими.

Возглавит шоу Ural FC 7 поединок по правилам ММА в среднем весе между белорусом Владиславом Ковалёвым по прозвищу "Белаз" и бразильцем Дугласом Рибейро.

Турнир Ural FC 7 приурочен к празднованию Дня химика, профессионального праздника работников химической и нефтехимической промышленности, а также 45-летию предприятия АО "Тольяттиазот" (входит в группу "Уралхим") — одного из крупнейших мировых производителей аммиака.

Билеты по ссылке: https://tlt.kassir.ru/sport/ural-fc-7.

Титульный спонсор лиги — группа "Уралхим".