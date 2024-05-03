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Партии Власть и политика

Самарцы могут присоединится к международному патриотическому онлайн-флешмобу "‎География Победы" ‎

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 9 мая жители самарского региона могут принять участие в международной акции "‎География Победы".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

 Для этого надо разместить в соцсетях публикацию с фото или короткий рассказ в видеоформате о местах боевой славы или же о любом месте, связанном со Второй мировой войной и подвигом наших солдат. В конце нужно указать регион и адрес места.

"‎Каждая семья бережно передает эти истории из поколения в поколение, чтобы не забыть подвиги своих предков, помнить о тех, кто сражался за наше будущее. В каждом уголке страны можно найти следы войны, будь то мемориалы, воинские захоронения, дома ветеранов или памятные места", — отметила председатель Центрального совета сторонников "Единой России" Ольга Занко.

Информацию для поста можно брать на разных ресурсах — в общедоступных источниках, на исторических сайтах, пользоваться данными краеведов и историков либо взять свои разработки или знания. Рассказать можно как об общеизвестных местах, так и не широко известных. Местом, о котором пишут участники, может стать дом, поле, дорога, мемориал, цех завода, место отправки на фронт и другие.

При размещении публикации необходимо проставить хештеги: #ГеографияПодвига,  #ПобедаРодиласьЗдесь, #сторонникиЕР, #Победа, #ВеликаяПобеда, а завершить текст фразой "Победа родилась здесь".

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