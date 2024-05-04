В Самаре дискуссию форума "Гитары в строю" посмотрели 300 тысяч человек

В пятницу, 3 мая, в Самаре в рамках II Международного антифашистского форума "Гитары в строю" состоялся круглый стол на тему "Актуальные уроки Победы над нацистской Германией во Второй мировой войне в контексте современного международного антифашистского движения". В нем приняли участие известные российские и зарубежные эксперты, зрителями онлайн-трансляции стали более 300 тыс. человек, и количество просмотров эфира в записи увеличивается.

Круглый стол логически продолжил тему утреннего расширенного заседания Международной научной конференции "Историческое значение решающей роли Советского Союза и Красной Армии в достижении победы над нацистской Германией и актуальные уроки этой победы", связав ее с сегодняшним временем. Оба мероприятия, объединенные общей темой и целью, стали центральным событием научно-дискуссионной программы форума.

Участие в обсуждении приняли известные российские и зарубежные историки, журналисты, общественники, деятели культуры из России, Финляндии, Литвы, Ирландии, Черногории, Великобритании, Канады, Чили. Приветствуя гостей, губернатор Дмитрий Азаров отметил: особое восхищение вызывает участие представителей из стран, правительства которых сегодня осуществляют враждебную по отношению к России политику. Так, после проведения "Гитар в строю" в прошлом году некоторые его участники подверглись давлению и гонению в своих странах.

"Фестиваль вызвал в прошлом году огромный общественный резонанс, нашел самый живой отклик в разных уголках планеты. В этом году мы постарались придать антифашистскому движению еще больший размах. И еще раз благодарю всех за то, что откликнулись на этот призыв с берегов Волги. Наша миссия — донести до людей подлинную правду о нацизме и его чудовищных преступлениях", — подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров акцентировал: сегодня один из главных уроков Второй мировой войны заключается в осознании всем мировым сообществом необходимости непримиримой борьбы с любыми проявлениями нацизма.

"Нам нужна правда о решающей роли советского народа в достижении Победы над нацистской Германией, которую сегодня зачастую предпочитают на Западе умалчивать. Нам нужна правда о геноциде советского народа, других народов мира в годы Второй мировой войны, о зверствах нацистов в концлагерях и на оккупированных территориях. Те, кто, преследуя свои геополитические цели, устроил госпереворот на Украине и поддержал неонацистский киевский режим, надеются эту правду скрыть. Но история помнит все", — сказал глава региона.

Дмитрий Азаров привел слова президента России Владимира Путина, который в своем послании сказал: "Не мы начинали войну на Донбассе, но, как уже не раз говорил, мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции, защитить суверенитет и безопасность наших граждан".

Форум "Гитары в строю" внесет свой вклад в борьбу с нацизмом, отметил губернатор. Одной из его целей является укрепление солидарности антифашистов всех стран. "Самарская область вновь подтвердит свой статус центра антифашистского движения. Я от всей души, дорогие друзья, желаю вам всем плодотворной работы, содержательной дискуссии и, конечно же, успехов в вашей антифашистской деятельности", — обратился глава региона к участникам.

Организатор форума, руководитель Фонда развития международных общественных и культурных инициатив "На том стоим" Виталий Миронов обратил внимание на актуальность предложенной для обсуждения темы, которая связана с историей Великой Отечественной войны и ее итогами. "Именно эта тема сейчас, эти выводы, эти результаты подвергаются ревизии — научной, идеологической, ревизии памяти", — пояснил эксперт.

Дискуссия затронула вопросы об истоках нацизма, об осознании всем мировым сообществом одного из главных уроков Второй мировой войны — необходимости непримиримой борьбы с любыми проявлениями нацизма в общественном сознании и государственной практике, о сегодняшнем противостоянии процессу его возрождения.

Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Военно-воздушной академии им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (Воронеж) Александр Богдашкин отметил, что нынешние руководители Украины являются наследниками преступной фашистской идеологии. "Фашистская идеология была и есть экстремистская, заигрывать с этими силами для нормального человека невозможно, но заигрывают, — и сейчас это стали использовать против России", — говорит ученый.

Общественный деятель, волынщик, певец из Великобритании Джими МакРэй свое выступление посвятил рассказу о находке на территории Шотландии памятника украинским нацистам, солдатам СС дивизии "Галичина", которые в годы Второй мировой войны участвовали на стороне гитлеровской Германии в боях против Красной Армии на территории Советского Союза и Польши и совершили огромное количество преступлений против человечества, не имеющих срока давности. По словам Джими МакРэя, подобные объекты есть и в Канаде, там также многие люди выражают свой протест против них. Один из объектов благодаря общественникам удалось демонтировать.

Йохан Бекман, общественный деятель, журналист, публицист из Финляндии, доцент университета г. Хельсинки, рассказал о растущем влиянии США в этой стране, о том, что Финляндия вступила в блок НАТО, и это было сделано антидемократическим путем. Происходящее сейчас в Европе публицист считает возрождением нацизма. По его мнению, новое лицо нацизма — НАТО.

"Это абсолютно новые виды нацизма — с новыми лозунгами, новыми угрозами в адрес России", — сказал он. Йохан Бекман отметил, что антифашистское движение — их главный враг. Как сказал публицист, на форуме "Гитары в строю" звучат красивые песни, советские, русские, которые знает весь мир, которые объединяют людей. "У военного блока НАТО нет ни одной песни. Они не поют, не играют, их единственный язык — язык ненависти, русофобии, здесь, конечно, места для музыки нет", — отметил Бекман.

Общественный деятель, журналист из Литвы Гедрюс Грабаускас подчеркнул главную роль нашей страны в борьбе с фашизмом в ходе Великой Отечественной войны. Россия, по мнению эксперта, и сегодня центр этой борьбы. Он считает одной из форм противостояния злу — движение русофилов. "Люди, которые за Россию, за русскую культуру, объединяются, — говорит он. — Надо искать объединения антифашистов и других прогрессивных людей".

Историк, деятель молодежного общественного движения "Диалог" Мирко Калуджерович из Черногории также отметил роль России в борьбе с фашизмом. "Россия во главе антифашистского движения. Россия — это та страна, которая предлагает духовную, идеологическую альтернативу. Она своей историей, религиозным своеобразием показала миру ветер перемен. Россия другая. Она выступает за справедливый мир, традиционные ценности. За сохранение семьи как основы общества. Они — русофобы, а мы с другой стороны — русофилы. В основе нашего отношения к России — любовь", — рассуждает историк из Черногории.

Общественный деятель, журналист Олег Ясинский считает, что главный молот для разрушения фашизма — это культура: "Важно понимать, что культура и фашизм — это явления совершенно не совместимые. Потому что фашизм выстраивает свою демагогию на отделении искусства и культуры от социальных тем, от реальной жизни, от того, что должно волновать каждого человека. Еще парадокс в том, что фашизм часто говорит о народе и о коллективных ценностях, но при этом работает на индивидуальные интересы элит. Нам необходимо создавать политический и идеологический ответ фашизму".

Олег Ясинский подчеркнул: огромная ценность России в том, что это страна множества культур, которые научились жить мирно, по-братски, это страна многих религий. "Единственный шанс на будущее без фашизма — чтобы все народы поняли, что это борьба всех нас. Противостоять фашизму можно, создавая образ будущего, и это задача не только России, это задача всего человечества", — заключил эксперт.

В круглом столе также принимали участие ветераны СВО. Участники форума поблагодарили бойцов, которые на передовой защищают интересы нашей страны и всего мира.

"Я очень благодарен участникам специальной военной операции, которые являются нашими героями, которые сражаются за свободу, за мир без нацизма", — подчеркнул Йохан Бекман.