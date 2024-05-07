В Кинеле при тушении пожара эвакуировали 15 человек

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В понедельник, 6 мая, в 20:30 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании квартиры в доме на ул. Маяковского в Кинеле, об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"