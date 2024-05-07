"Единая Россия": вечные огни зажглись на 22 мемориальных комплексах в 11 регионах

Вечные огни нанесут на карту портала "Храним огонь Победы", который разработал "Газпром межрегионгаз" при поддержке партии "Единая Россия". Об этом сообщает пресс-служба самарского реготделения "ЕР".

Торжественное подключение к газу Вечных Огней на 22 мемориальных комплексах состоялось 6 мая в 11 регионах. Центральной площадкой акции стал мемориал на братском захоронении героев Гражданской и Великой Отечественной войны в городе Остров Псковской области. Сюда привезли частицу Вечного огня Мемориала, открытого в честь 30-летия освобождения Пскова от фашизма.

"В этом году основной площадкой нашего торжественного мероприятия стал мемориал в городе Остров. Это неслучайно, поскольку Псковский край — древнейшие земли русского государства и северо-западный форпост нашей страны. Здесь не раз разворачивались важные для нашего государства события. После 1917 года рядом с центральной площадью Острова было обустроено воинское кладбище героев Гражданской войны. А после Великой Отечественной войны к захоронениям добавились могилы воинов, погибших при освобождении города. На территории современного Островского района, по неполным данным, погибли более 12 тысяч бойцов Красной Армии", — сказал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Он обратил внимание, что сегодня Россия снова сражается с нацизмом, защищает "Русский мир" и русских людей.

"В истории России в каждом поколении есть люди, которым довелось с оружием в руках защищать интересы Родины. Наше современное, нынешнее поколение — не исключение. К мемориалам павшим солдатам Отечества 9 Мая придут ветераны Великой Отечественной войны, ветераны локальных конфликтов, ветераны СВО и их родственники. Сегодня мы снова идём по стопам наших дедов и прадедов. Как и тогда — в 1941–1945 годах — наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!" — подчеркнул Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета напомнил, что бесплатную поставку газа для Вечных огней гарантировал закон "Единой России", который партия разработала по поручению Президента. Сейчас в ведении "Газпрома" находится уже почти 1700 Вечных огней.

К сетевому природному газу подключили еще 21 мемориальный комплекс — в Карачаево-Черкесской Республике, Краснодарском и Ставропольском краях, Новгородской, Омской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Смоленской, Челябинской областях.

В Самарской области Вечный огонь был зажжен в селе Красный Яр на мемориале Воину-Освободителю. В торжественной церемонии вместе с земляками, ветеранами, участниками СВО принял участие губернатор Самарской области, секретарь реготделения "Единой России" Дмитрий Азаров.

"Самарская, а в годы войны Куйбышевская, область внесла свой вклад в разгром немецко-фашистских полчищ, вклад в нашу Победу. Ратный подвиг земляков мы храним в наших сердцах", — сказал глава региона.

На фронт ушли полмиллиона жителей области, половина из них не вернулись. В Красноярском районе 12 тысяч жителей стали участниками войны, и также половина из них остались на полях сражений, отдав свою жизнь, защищая нашу Родину.

"Мы искренне благодарим нашего национального лидера, Президента страны за газификацию мемориалов. Мы благодарим партию "Единая Россия", Андрей Анатольевич, вас лично, наших надежных партнеров из "Газпрома" за воплощение в жизнь этого проекта, — обратился к участникам акции Дмитрий Азаров. — Мы знаем, что память жива. Огонь памяти горит в наших сердцах. А здесь, в Красном Яру, Огонь памяти теперь будет гореть вечно", — отметил секретарь регионального отделения партии Дмитрий Азаров.

Впервые Вечные огни зажгли на мемориале в Новгородской области, в городе Энгельс Саратовской области, в Южно-Сахалинске появился первый и пока единственный в регионе Вечный огонь на природном газе, сообщил гендиректор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

"В 2023 году мы подключили к природному сетевому газу 23 комплекса. Только в этом году подключим 27 мемориалов (с учётом сегодня подключаемых). Это — наш долг, особая ответственность и почётная миссия. И для меня лично это тоже дань памяти моим дедам. Один из моих прадедов погиб на Псковской земле", — сказал он.

Напомним, по инициативе "Единой России" в 2022 году был принят закон о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти. Он наделяет правительство полномочиями по установлению порядка безвозмездной поставки газа, а Минобороны — полномочиями ведения реестра таких объектов.

Ранее обеспечить реализацию инициативы "Единой России" Владимир Путин поручал правительству и "Газпрому" по итогам совещания, на котором вопрос бесперебойной работы Вечных огней поднял секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

В июне 2023 года начал работу ресурс "Храним огонь Победы", созданный компанией "Газпром межрегионгаз". На нём представлены почти 1,5 тысяч мемориалов, работающих в режимах постоянного и непостоянного горения.