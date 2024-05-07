МТС заблокировала в Самарской области более 60 миллионов спам-звонков

Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Самарской области с начала 2023 года. С помощью антиспамовых решений и сервиса "Защитник", использующих анализ BigData, МТС за это время заблокировала в регионе больше 60 млн вызовов.
Общий объем заблокированных нежелательных звонков с начала 2023 года превысил 13 млн минут или почти 25 лет несостоявшихся разговоров. Чаще всего жителям Самарской области пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, коллекторы и финансовые организации.
Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе — 12,5 секунд. Антиспам защита не только сэкономила время своим пользователям в Самарской области, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий — потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.
Сервис "Защитник" анализирует входящие звонки на основе технологий BigData МТС и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, "Юридические услуги", "Коллекторы", "Медицина и красота", "Страхование". Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать. Их "Защитник" блокирует. Злоумышленник или спамер даже не дозвонится абоненту.
В остальных случаях "Защитник" помечает входящие с незнакомых номеров цветами: красным цветом вредные вызовы, желтым — спам и зеленым безопасные. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране.
"Заметно выросла популярность сервиса МТС "Защитник", который блокирует спам-звонки. Абоненты не отвлекаются на то, чтобы отвечать на незнакомые номера телефонов и не вступают в диалог в том числе с мошенниками. Высокую эффективность этого сервиса подтверждают необходимые тесты, эксперты, а также сами пользователи", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Последние комментарии
здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???
Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???
ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...
Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.
Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.