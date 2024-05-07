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МТС заблокировала в Самарской области более 60 миллионов спам-звонков

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Самарской области с начала 2023 года. С помощью антиспамовых решений и сервиса "Защитник", использующих анализ BigData, МТС за это время заблокировала в регионе больше 60 млн вызовов.

Фото: предоставлено МТС

Общий объем заблокированных нежелательных звонков с начала 2023 года превысил 13 млн минут или почти 25 лет несостоявшихся разговоров. Чаще всего жителям Самарской области пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, коллекторы и финансовые организации.

Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе — 12,5 секунд. Антиспам защита не только сэкономила время своим пользователям в Самарской области, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий — потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

Сервис "Защитник" анализирует входящие звонки на основе технологий BigData МТС и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, "Юридические услуги", "Коллекторы", "Медицина и красота", "Страхование". Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать. Их "Защитник" блокирует. Злоумышленник или спамер даже не дозвонится абоненту.

В остальных случаях "Защитник" помечает входящие с незнакомых номеров цветами: красным цветом вредные вызовы, желтым — спам и зеленым безопасные. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране.

"Заметно выросла популярность сервиса МТС "Защитник", который блокирует спам-звонки. Абоненты не отвлекаются на то, чтобы отвечать на незнакомые номера телефонов и не вступают в диалог в том числе с мошенниками. Высокую эффективность этого сервиса подтверждают необходимые тесты, эксперты, а также сами пользователи", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

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