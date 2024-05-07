Самарцы поделились впечатлениями от инаугурации президента

Во вторник, 7 мая, в Кремле состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента Российской Федерации. В присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного Суда РФ Владимир Путин принес присягу народу России.

От Самарской области на торжественную церемонию вступления в должность президента России были приглашены военнослужащие, участники СВО, общественники. Делегацию региона возглавил губернатор Дмитрий Азаров.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал рекордное число голосов - 87,28% при рекордной явке 77,49%. Голосование проходило под пристальным вниманием общественников. За соблюдением избирательных прав граждан, ходом голосования и подсчета голосов в Самарской области осуществляли наблюдение почти 6 тыс. наблюдателей, подготовленных Общественной палатой Самарской области и направленных кандидатами и политическими партиями. Общественные наблюдатели присутствовали на всех избирательных участках, расположенных на территории региона, все дни голосования.

"Мы все стали участниками истории нашей страны. Сегодня начался очередной политический цикл нашей жизни. За наше право быть суверенной, независимой страной мы платим огромную цену. И наших героев будем помнить вечно. За прошедшие несколько лет мы прошли через череду испытаний, которых не было никогда в современной истории. Мы стали совершенно иной страной - мудрее и сильнее. Мы стали другим обществом - с железной верой в наши ценности, в нашу правоту и миссию.

Прошедшие выборы президента (говорю как председатель Штаба общественного наблюдения) прошли в полной мере открыто и честно и закончились безоговорочной победой и всенародной поддержкой нашего лидера. Искренне поздравляю всех граждан России и президента Путина", - прокомментировал церемонию вступления Владимира Путина в должность президента Российской Федерации член Общественной палаты РФ, председатель Штаба общественного наблюдения Павел Покровский.

Причина всенародной поддержки президента на выборах - консолидация общества и те изменения, которые происходят в современной России, считает член регионального Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами президента РФ в 2024 г. Лев Долонько: "Голоса 76277208 граждан не могли быть получены без того, что люди чувствуют позитивные изменения уровня их жизни, перемены, которые происходят в стране, в том числе важнейшие, определенные в преамбуле к Основному закону нашей страны словами "возрождая суверенную государственность России". Не номинальную, как в 1990-х, а действительную. Приводящую к консолидации общества - общества, имеющего собственные, а не пришедшие извне ценности. Сформировавшего цели развития и имеющего средства для их достижения".

"Прошедшие выборы во многом стали знаковыми для страны", - подчеркивает президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева.

"Во-первых, это рекордная явка избирателей, результаты которой наглядно продемонстрировали абсолютную поддержку выбранного вектора развития страны. Более 76 миллионов голосов россиян были отданы в поддержку Владимира Владимировича. Об этот факт может разбиться любая агрессивная пропаганда, утверждающая, что Россия на грани распада. Никогда мы не были так едины и сильны, как в эти исторические для всех нас дни. Все достижения и прогресс десятилетий - это лучшая из возможных агитаций. Россия не только распрощалась с "перестроечным" прошлым, но и во многом нарастила потенциал, укрепила экономический базис, достигла социального равновесия и создала свою идеологию, направленную на сохранение общечеловеческих, а не вымышленных ценностей. Сегодня мы видим сильную державу, способную противостоять любым вызовам", - отметила сопредседатель Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами президента Галина Николаева.

Также президент Нотариальной палаты Самарской области обратила внимание, что расширение компетенций нотариата ставит задачей защиту конституционных прав граждан, их законных интересов.

"Только заинтересованное в благополучии своего народа правительство станет развивать правовой институт, предоставлять ему новые инструменты для совершенствования профессиональной деятельности. Мы видим, что это происходит, можем уверенно говорить о стабилизации гражданского оборота и, как следствие, росте благополучия и социального комфорта россиян. Выражаю искренние поздравления президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину в связи с победой в президентских выборах. В условиях глобальной агрессии это знак общей солидарности и сплоченности народа вокруг лидера, твердой убежденности в дальнейшем прогрессе и росте нашей России", - заключила Галина Николаева.

Торжественность и строгость церемонии инаугурации президента России отметил заведующий кафедрой государственного и административного права юридического института Самарского национального исследовательского университета им. С.Королева Виктор Полянский. "Вызывает уважение позиция Владимира Владимировича, которую он озвучил в своем выступлении после принесения присяги. И во время принятия самой присяги прозвучали выдающиеся слова, и это не просто фигура речи - это слова, выражающие сущность института президентства. Глава государства сказал о том, что клянется быть верным народу. Уверен, что Владимир Путин именно так и будет выполнять свои управленческие функции, опираясь на клятву, которую дал. Я уверен, что Владимир Владимирович выполнит свои обещания и клятвы. Уверен, что выбор нашего народа, сделанный в марте, правилен. На протяжении прошедших лет Владимир Владимирович подтверждает, что не лукавит и делает все, что требуется для обеспечения защиты интересов России и нашего народа. Уверен, что так будет и дальше", - отметил он.