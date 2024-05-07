При тушении пожара под Самарой обнаружили погибшего мужчину

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Во вторник, 7 мая, в 15:32 загорелся частный дом на шестой линии Тургеневских дач в Кинельском районе Самарской области. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"