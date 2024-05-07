Руководитель регионального Комитета семей воинов Отечества: "Мы за будущее России. И мы свой выбор сделали"

Во вторник, 7 мая, Владимир Путин вступил в должность президента РA. Церемония прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. На инаугурации присутствовала делегация из Самарской области. Ее возглавил губернатор Дмитрий Азаров.

Также в составе делегации Самарской области на церемонии присутствовали член Общественной палаты России, руководитель Комитета семей воинов Отечества Самарской области Екатерина Колотовкина, войсковой атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян, председатель совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Самарской области Кристина Гнатюк.

"Сегодняшняя инаугурация стала логическим и справедливым волеизъявлением граждан России", - подчеркнула Екатерина Колотовкина.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Самарской области напомнила, что у проекта "Жены героев", который получил поддержку президента, есть лозунг: "И пусть весь мир знает, что за спинами наших воинов и нашего президента есть мы, а мы - это Россия". И выборы главы государства, по ее мнению, это доказали. За спиной Владимира Владимировича миллионы российских женщин, чьи мужья и сыновья участвуют в СВО. В ходе предвыборной кампании я фиксировала высочайший уровень доверия к нашему президенту среди военнослужащих и членов их семей. Сегодняшняя инаугурация - логический, справедливый итог волеизъявления граждан России. Это историческое событие для всей страны. Мы за будущее России. И мы свой выбор сделали! Наш национальный лидер - Владимир Владимирович Путин".

"Чувство гордости за сильную Россию и ее сильного лидера испытывали все присутствовавшие на церемонии в Кремлевском дворце и все, кто смотрел трансляцию, - выразил уверенность войсковой атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян. - Скажу как офицер, как казак, как атаман войска: я горжусь тем, что сегодня являюсь частью той современной России, которой руководит сильный лидер, наш президент Владимир Владимирович Пути - человек слова и человек дела, человек, который держит удар. И это чувство гордости сегодня переполняло всех присутствовавших в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

В 2022 г. президент сказал важные слова, отметив, что он гордится быть частью могучего, сильного и многонационального народа России. Он объединил всю страну, и сегодня мы - единый кулак, единая команда и продемонстрировали эту сплоченность еще раз на прошедших в марте выборах.

Сегодня в Самарской области под руководством губернатора Дмитрия Игоревича Азарова реализуются цели и задачи, поставленные нашим президентом. Мы продолжаем бороться с нацизмом и поддерживать наших военнослужащих - участников и ветеранов СВО и их семьи. Несмотря на все западные санкции, мы наращиваем экономику - и это работа правительства Российской Федерации во главе с президентом, это работа всех губернаторов на местах. Мы создаем новую Россию. И сегодня все, кто находился в зале, и все те, кто примкнул к экранам телевизоров, уверен, испытывали чувство гордости, что мы - единая семья, мы - россияне".

Большая честь - стать свидетелем такого торжественного и волнительного события, отметила Кристина Гнатюк. "Это новый важный и исторический для развития нашей страны этап. В своей речи президент подчеркнул, что мы должны объединить усилия, чтобы вырастить и воспитать поколения, которые будут укреплять могущество России. Уверена, что у нас все получится, ведь мы чувствуем огромную поддержку нашего лидера и вместе с ним и нашей страной обретаем силу и могущество для новых свершений", - подчеркнула председатель совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Самарской области.