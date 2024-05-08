Переломы, инсульты и хронические заболевания: что может защитить путешественников в возрасте за границей?

Возраст уже давно не является препятствием активной жизни и заграничных путешествий для людей в возрасте, однако "Ингосстрах" и "Балт Ассистанс" рекомендуют туристам тщательно подходить к приобретению страхового полиса. При оформлении страховки важно обращать внимание на размер страховой суммы и риск обострения хронических заболеваний.

Полис поможет клиентам получить качественную медицинскую помощь в любой точке мира. Так, "Ингосстрах" помог двум клиентам со схожими страховыми случаями, зарегистрированными в Израиле. В одном из них 82-летняя застрахованная приехала в гости к своему сыну и уже на второй день получила травму. С утра ее беспокоило высокое давление и сильное головокружение. Направившись в одну из комнат, она не заметила порог, оступилась и упала, ударившись бедром. Сына в это время не было дома и женщине пришлось около получаса ожидать его, лежа на полу. По возвращении мужчина помог матери переместиться на диван, после чего позвонил в ассистанс, и координаторы организовали для застрахованной трансфер в ближайшую партнерскую клинику. Рентген выявил сложный перелом шейки бедра, в данном случае требовалось полное эндопротезирование тазобедренного сустава. Общая сумма операции только по предварительным подсчетам составила около 7 тысяч евро. Ни у застрахованной, ни у ее сына не было таких средств, но страховой полис от "Ингосстраха" полностью покрыл расходы.

Во втором случае стоимость лечения оказалась гораздо выше. 87-летняя застрахованная получила перелом шейки бедра, находясь в доме своей дочери. В вечернее время она вставала с постели и в темноте неловко поставила ногу, упав на пол. Специалисты "Балт Ассистанс" в кратчайшие сроки подобрали подходящее медицинское учреждение, где после проведения рентгена ей провели операцию. Расходы на нее страховая компания предварительно согласовала, однако во время госпитализации у пациентки началось обострение многолетнего хронического заболевания. Лечение затянулось, а сумма расходов сильно возросла и к моменту выписки составила 35 тысяч евро. К счастью для застрахованной, дочь заранее приобрела для нее страховку с повышенной суммой в 50 тысяч евро. Кроме того, в договоре страхования она предусмотрела дополнительный риск на лечение хронических заболеваний, известных или существующих к началу страхования. Таким образом госпитализацию полностью покрыл страховой полис от "Ингосстраха".

В ряде примеров у пожилых путешественников обнаруживаются заболевания, о которых они даже не подозревали. Так, во Франции 87-летний застрахованный был госпитализирован с диагнозом "острая почечная недостаточность". Анализы выявили гипотериоз — нарушение функций щитовидной железы. При отсутствии адекватной терапии, особенно в пожилом возрасте, это и могло привести к изменению деятельности почек. Лечение обошлось в 6 тысяч евро, которые покрыл "Ингосстрах".

"Застрахованным в возрасте всегда стоит помнить о том, что длительные перелеты и резкая смена климата значительно повышает вероятность внезапных инсультов и инфарктов. "Ингосстрах" и "Балт Ассистанс" всегда окажут помощь в обеспечении безопасности и комфорта пожилым путешественникам, однако самим застрахованным также стоит помнить о возможных рисках, и перед поездкой проверить свое здоровье, чтобы быть уверенным, что скрытые заболевания не испортят их путешествие", — отметил Дмитрий Кренев, заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха".