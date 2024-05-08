16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Даем "Слово Победителям": новые истории Героев ВОВ Переломы, инсульты и хронические заболевания: что может защитить путешественников в возрасте за границей? ВСК защитила здоровье сотрудников АО "ОРЭС-Владимирская область" "Ингосстрах" поделился результатами улучшений своей чат-платформы ВСК застраховала автопарк ГП НО "Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт"

Страхование Финансы

Переломы, инсульты и хронические заболевания: что может защитить путешественников в возрасте за границей?

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Возраст уже давно не является препятствием активной жизни и заграничных путешествий для людей в возрасте, однако "Ингосстрах" и "Балт Ассистанс" рекомендуют туристам тщательно подходить к приобретению страхового полиса. При оформлении страховки важно обращать внимание на размер страховой суммы и риск обострения хронических заболеваний.

Полис поможет клиентам получить качественную медицинскую помощь в любой точке мира. Так, "Ингосстрах" помог двум клиентам со схожими страховыми случаями, зарегистрированными в Израиле. В одном из них 82-летняя застрахованная приехала в гости к своему сыну и уже на второй день получила травму. С утра ее беспокоило высокое давление и сильное головокружение. Направившись в одну из комнат, она не заметила порог, оступилась и упала, ударившись бедром. Сына в это время не было дома и женщине пришлось около получаса ожидать его, лежа на полу. По возвращении мужчина помог матери переместиться на диван, после чего позвонил в ассистанс, и координаторы организовали для застрахованной трансфер в ближайшую партнерскую клинику. Рентген выявил сложный перелом шейки бедра, в данном случае требовалось полное эндопротезирование тазобедренного сустава. Общая сумма операции только по предварительным подсчетам составила около 7 тысяч евро. Ни у застрахованной, ни у ее сына не было таких средств, но страховой полис от "Ингосстраха" полностью покрыл расходы.

Во втором случае стоимость лечения оказалась гораздо выше. 87-летняя застрахованная получила перелом шейки бедра, находясь в доме своей дочери. В вечернее время она вставала с постели и в темноте неловко поставила ногу, упав на пол. Специалисты "Балт Ассистанс" в кратчайшие сроки подобрали подходящее медицинское учреждение, где после проведения рентгена ей провели операцию. Расходы на нее страховая компания предварительно согласовала, однако во время госпитализации у пациентки началось обострение многолетнего хронического заболевания. Лечение затянулось, а сумма расходов сильно возросла и к моменту выписки составила 35 тысяч евро. К счастью для застрахованной, дочь заранее приобрела для нее страховку с повышенной суммой в 50 тысяч евро. Кроме того, в договоре страхования она предусмотрела дополнительный риск на лечение хронических заболеваний, известных или существующих к началу страхования. Таким образом госпитализацию полностью покрыл страховой полис от "Ингосстраха".

В ряде примеров у пожилых путешественников обнаруживаются заболевания, о которых они даже не подозревали. Так, во Франции 87-летний застрахованный был госпитализирован с диагнозом "острая почечная недостаточность". Анализы выявили гипотериоз — нарушение функций щитовидной железы. При отсутствии адекватной терапии, особенно в пожилом возрасте, это и могло привести к изменению деятельности почек. Лечение обошлось в 6 тысяч евро, которые покрыл "Ингосстрах".

"Застрахованным в возрасте всегда стоит помнить о том, что длительные перелеты и резкая смена климата значительно повышает вероятность внезапных инсультов и инфарктов. "Ингосстрах" и "Балт Ассистанс" всегда окажут помощь в обеспечении безопасности и комфорта пожилым путешественникам, однако самим застрахованным также стоит помнить о возможных рисках, и перед поездкой проверить свое здоровье, чтобы быть уверенным, что скрытые заболевания не испортят их путешествие", — отметил Дмитрий Кренев, заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха".

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2