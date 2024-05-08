В Елховке открыли памятник погибшим участникам СВО и локальных конфликтов

Накануне Дня Победы в Самарской области открыли монумент в честь погибших воинов - участников специальной военной операции и локальных конфликтов.

В Великую Отечественную войну из Елховского района ушли на фронт 3,5 тыс. сельчан. На передовую уходили целыми семьями: отцы, мужья, сыновья. Оставшиеся в тылу старики, женщины, дети добывали победу на производстве, в полях и фермах. Свыше 2,5 тыс. елховчан не вернулись домой с войны. Скорбный список продолжили земляки, погибшие в Афганистане, и участники специальной военной операции.

В парке Победы Елховского района состоялось торжественное открытие памятного монумента. Инициаторами создания мемориала стали матери погибших бойцов - участников СВО.

"Открытие памятника - это знак уважения к героям Афганской войны, других боевых конфликтов. И, конечно, это дань уважения всем, кто погиб, защищая интересы нашей страны на территории Луганской и Донецкой республик. Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто поддержал нашу инициативу, внес свой вклад в такое благое дело. Хочу сегодня пожелать семьям дождаться домой своих бойцов здоровыми и невредимыми, а нам всем - победы", - сказала секретарь местного отделения партии "Единая Россия", глава Елховского района Наталья Павлова.

Средства на памятник собирали всем миром: многие сельчане оказали посильную помощь. Свою лепту внесли местные предприниматели, учителя, работники социальной сферы и сельского хозяйства, депутаты-единороссы областного парламента и актив местного отделения "Единой России".

Одним из первых откликнулся депутат Самарской губернской думы, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов: "Делаю это по зову сердца, отдавая дань памяти защитников Отечества. Во все времена защита Родины была делом чести. Мы помним славную историю нашей страны и выражаем безмерную благодарность за то, что сегодня живем в свободной и сильной России".

Людмила Петровна, мать погибшего на СВО добровольца Константина Соловьева, после гибели сына помогает участникам спецоперации, перечисляя средства на то, что необходимо бойцам в первую очередь. Так, недавно женщина передала "за ленточку" средства на военную машину: "Я продолжаю дело, за которое сражался и погиб мой мальчик. Мы потеряли своих детей, но хочется верить, что такие жертвы не напрасны и мы обязательно увидим День Победы".

На монументе значатся фамилии героев Афганской войны и участников СВО. "Трудно подобрать слова, ведь это имена моих сверстников, моих односельчан. Мы еще очень молоды, и им бы жить. Вечная память и слава нашим героям - защитникам России!" - восклицает командир танкового экипажа, кавалер ордена Мужества, участник СВО Герман Бурцев,

После торжественного открытия памятника сельчане возложили цветы к монументу памяти.