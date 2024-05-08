В Самарской области набирает обороты акция "Бессмертный полк"

"Бессмертный полк" в России в 2024 г. вышел за рамки одного дня. Центральный штаб Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" предложил провести акцию с 1 по 12 мая в мультиформатном режиме, чтобы каждый желающий смог почтить память героев Великой Отечественной войны.

В Самарской области "Бессмертный полк" начал свое шествие 1 мая. На медиаэкранах в многофункциональных центрах (МФЦ) Самарской области стартовала трансляция портретов героев Великой Отечественной войны в первый майский день. Видеотрансляция "Бессмертного полка" пройдет 8 мая и 9 мая на главном мультимедийном экране на площади Славы в Самаре. А в День Победы онлайн-шествие "Бессмертного полка" будет транслироваться в эфирах региональных телеканалов.

Сохранению исторической памяти и патриотической работе с подрастающим поколением в Самарской области уделяется особое внимание. "За нашим народом - правда, правда - за Россией! За нами - наши великие предки, солдаты и офицеры "Бессмертного полка", которые незримо стоят плечом к плечу с сегодняшними защитниками Родины. А еще все мы - многонациональный российский народ, который нельзя победить, когда мы - вместе, когда мы едины. Вот в этом и есть главный смысл народного Дня Победы", - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках обсуждения форматов проведения мероприятий, приуроченных к Дню Победы, на расширенном заседании регионального организационного комитета "Победа".

"Бессмертный полк" - одна из самых народных и любимых акций памяти для жителей Самарской области. Тысячи самарцев традиционно участвуют в шествии "Бессмертного полка". Однако в этом году Центральный штаб Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" из соображений безопасности принял решение о проведении традиционного шествия в альтернативных форматах. Все желающие смогут почтить память героев Великой Отечественной войны, почувствовать единение великого народа-победителя, а также выказать уважение героям, защищающим мир сегодня в зоне проведения специальной военной операции, выбрав свой формат участия.

Одним из самых масштабных форматов проведения акции в Самарской области станет автопробег "Бессмертного полка". Порядка 500 автомобилей, украшенные флагами России, Бессмертного полка России, Знаменем Победы, портретами ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников СВО, проедут по центральным улицам городов и поселков Самарской области.

Первые автопробеги состоятся 8 мая. Автопробег "Ваша Победа - наша жизнь!" стартует в 19:00 в Жигулевске от площади Победы и завершится там же в 20:30 песенным флешмобом "День Победы".

Также 8 мая автопробег состоится в Пестравском районе и пройдет по следующим населенным пунктам: с. Пестравка - с. Красная Поляна - с. Мало-Архангельское - с. Падовка - с. Марьевка - с. Высокое. Всего в пробеге запланировано участие 500 человек.

Маршрут "с.Хворостянка - с. Владимировка - с. Абашево - с. Новотулка" покорит автопробег "Бессмертный полк" в Хворостянском районе 8 мая.

В Шенталинском районе автопробег пройдет 8 мая по маршруту с железнодорожной станции Шентала через села Красный Яр, Четырла, Аксаково, Баландаево, Туарма, Т. Речье.

9 мая в 18:00 от здания администрации Жигулевского заповедника им. И.И.Спрыгина в с. Бахилова Поляна по маршруту с. Зольное - с. Солнечная Поляна - с. Ширяево стартует традиционный "Автопробег по селам побережья", приуроченный к Дню Победы, присоединиться может каждый желающий в любой точке маршрута.

"Автопробег Победы" Кинельского района по маршруту пос. Комсомольский - с. Грачевка - с. Филипповка - с. Тургеневка - с. Покровка - с. Павловка - пос. Комсомольский стартует 9 мая в 8 утра и завершится возложением цветов у обелиска Воинской Славы.

В Елховском районе 9 мая в 19:30 ежегодный автопробег "Мы помним. Мы гордимся" пройдет по маршруту Парк Победы (ул. Советская) - ул. Почтовая - ул. Набережная - ул. Луговая - ул. Низовская - Федеральная трасса - Матвея Заводского - ул. Энергетиков - ул. Комсомольская - ул. Школьная - ул. Советская.

Автопробег "Правнуки Победы" в Кошкинском районе охватит 12 поселений: Кошки, Большая Константиновка, Надеждино, Орловка, Шпановка, Четыровка, Нижняя Быковка, Большая Романовка, Большое Ермаково, Русская Васильевка, Степная Шентала, Новая Кармала, Старое Максимкино.

В Красноармейском районе автопробег пройдет через сельские поселения Кировский, Ленинский, Чапаевский, Колывань, Волчанка, Андросовка, Криволучье-Ивановка, Куйбышевский, Гражданский, Павловка, Алексеевский, Красноармейское.

В Большой Глушице 9 мая колонна из 20 автомобилей с портретами участников Великой Отечественной войны пройдет по улицам Чапаевской, Бакинской, Ленинградской, Пугачевской, Кировской, Советской, Первомайской, Фокина, Набережной, Советской, Гагарина.

В Тольятти 9 мая по улицам города пройдет автоколонна из 100 машин, украшенных портретами участников ВОВ, георгиевскими ленточками и флагами.

Не менее масштабным станет формат "Бессмертный полк в школах и детских садах". Во всех образовательных учреждениях уже проходят уроки Мужества и классные часы "Защитники Родины, ваш подвиг бессмертен", которые продолжатся и после 9 Мая. Новым форматом акции "Бессмертный полк" в этом году станет "Стена Памяти". В образовательных организациях, на предприятиях, в средних и высших учебных заведениях, в музеях, библиотеках в преддверии Дня Победы уже появились "Стены Памяти", на которых размещены портреты героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции, а также факты из их жизни. Сформированные экспозиции будут представлены в образовательных учреждениях до сентября.

Один из самых полюбившихся - "Портрет героя на одежде" - сохраняет свою актуальность и в этом году. Размещать портреты героев на одежде и выходить в такой одежде на улицы целыми семьями стало уже доброй традицией, многие бережно хранят одежду с портретами с прошлого года. Чтобы красиво оформить фотографию, можно зайти на сайт https://polkrf.ru.и воспользоваться конструктором - подобрать фон, вписать данные героев.

Также сохраняет свою актуальность "Бессмертный полк на транспорте". С 1 по 12 мая можно разместить портрет своего героя на личных, общественных и служебных автотранспортных средствах, оформленный в рамке с эмблемой Бессмертного полка России. Выезжая в дни проведения акции на таком транспорте, вы фактически участвуете в праздновании Дня Победы, чествуя своих ветеранов.

В преддверии Дня Победы почтить память героев великой Победы можно в социальных сетях. Для этого необходимо просто заменить свою аватарку на фото родственника, который воевал в ВОВ. Чтобы эти фото были красиво оформлены, на сайтах волонтерыпобеды.рф и на сайте с 1 мая запущен чат-бот, в который можно загрузить фотографию и получить готовый формат для аватарок в социальные сети. Также фотографию можно декорировать в виде открытки и переслать своим друзьям, родственникам или просто опубликовать на своей страничке.

Присоединиться к патриотическим акциям, посвященным Дню Победы, и к самой масштабной народной акции "Бессмертный полк" может каждый, выбрав свой формат участия. Полная информация о том, как в этом году можно почтить память своих героев, размещена на официальном сайте Бессмертного полка России.