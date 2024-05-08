"Это было по-настоящему масштабное событие, которое объединило людей", - Леонид Симановский о форуме "Гитары в строю"

В преддверии Дня Победы в Самарской области состоялся II международный антифашистский форум "Гитары в строю" - мероприятия форума проходили в регионе со 2 по 5 мая.

В мероприятиях форума участвовало огромное количество людей, в числе которых были участники и ветераны СВО, их семьи, активные и неравнодушные жители, истинные патриоты России. Сотни тысяч человек смотрели онлайн-трансляции событий форума.

Самарская область вновь стала центром патриотического движения, центром борьбы с нацизмом, отметил депутат Госдумы Леонид Симановский.

"Поддержать Россию в этой борьбе приехали музыканты, общественные деятели, журналисты, политологи из разных стран мира: Италии, Великобритании, Шотландии, Китая, Черногории, Сербии, Колумбии. Несмотря на то что многие из них подверглись критике и осуждению у себя на родине, для них было важно выразить свою гражданскую позицию, свою солидарность России. Это было по-настоящему масштабное событие, которое объединило людей. Сегодня, когда наша страна делает все, чтобы искоренить нацизм, обеспечить суверенитет и безопасность своих жителей, сложно переоценить значение таких событий, которые объединяют неравнодушных людей из разных стран. И не случайно Самарская область вновь взяла на себя смелость в проведении таких акций. Безусловно, "Гитары в строю" вносят свой вклад в борьбу с нацизмом", - выразил уверенность Леонид Симановский.