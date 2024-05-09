В Самаре "Единая Россия" организовала автопробег "Бессмертного полка"

Инициатором акции к 79-й годовщине Великой Победы стало региональное отделение "Молодая Гвардия Единой России", акцию поддержали автоклубы региона и патриотически настроенные самарские автолюбители.

79 машин в память о Великой Победе с российскими флагами, партийной символикой и знаменами Победы проследовали через весь город. На многих машинах — портреты героев, дедов, прадедов, родственников, участников Великой Отечественной войны, лица солдат Победы.

"Узнав, что акция "Бессмертный полк" возможна только в онлайн-варианте, наши активисты решили провести ее в таком необычном формате", — рассказал руководитель регионального штаба "Молодой гвардии", член регионального политсовета "Единой России" Антон Родионов.

К автопробегу "Бессмертного полка" присоединились автомобилисты из молодежных и общественных организаций областной столицы. Принимала участие в автомарафоне и историческая автотехника: автомобиль ГАЗ М-20 "Победа" и армейский автомобиль времен Второй Мировой войны — джип "Виллис". Колонна из полусотни машин проехала через весь город до монумента легендарного Ил-2 на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе.

Участники автопробега почтили память павших в годы войны, вместе с портретами своих дедов и прадедов возложили цветы к монументу "ИЛ-2", легендарного самарского штурмовика, ставшего символом "запасной столицы" и трудовой доблести Самары-Куйбышева в годы войны.