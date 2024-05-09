В Самаре "Единая Россия" организовала автопробег "Бессмертного полка"

Инициатором акции к 79-й годовщине Великой Победы стало региональное отделение "Молодая Гвардия Единой России", акцию поддержали автоклубы региона и патриотически настроенные самарские автолюбители.
79 машин в память о Великой Победе с российскими флагами, партийной символикой и знаменами Победы проследовали через весь город. На многих машинах — портреты героев, дедов, прадедов, родственников, участников Великой Отечественной войны, лица солдат Победы.
"Узнав, что акция "Бессмертный полк" возможна только в онлайн-варианте, наши активисты решили провести ее в таком необычном формате", — рассказал руководитель регионального штаба "Молодой гвардии", член регионального политсовета "Единой России" Антон Родионов.
К автопробегу "Бессмертного полка" присоединились автомобилисты из молодежных и общественных организаций областной столицы. Принимала участие в автомарафоне и историческая автотехника: автомобиль ГАЗ М-20 "Победа" и армейский автомобиль времен Второй Мировой войны — джип "Виллис". Колонна из полусотни машин проехала через весь город до монумента легендарного Ил-2 на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе.
Участники автопробега почтили память павших в годы войны, вместе с портретами своих дедов и прадедов возложили цветы к монументу "ИЛ-2", легендарного самарского штурмовика, ставшего символом "запасной столицы" и трудовой доблести Самары-Куйбышева в годы войны.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!