Мужчина пострадал на пожаре в селе Самарской области

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В ночь с 10 на 11 мая в Богатовском районе Самарской области произошел пожар с пострадавшим. Об этом сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"