Помощник полпреда Алексей Симонов рассмотрел обращения жителей регионов ПФО

Во вторник, 14 мая, в Нижнем Новгороде помощник полномочного представителя президента РФ в ПФО Алексей Симонов провел прием граждан.

В режиме видеоконференцсвязи он рассмотрел обращения жителей Республики Марий Эл, Кировской и Самарской областей. В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти регионов и местного самоуправления, курирующие вопросы социальной сферы, главные федеральные инспекторы субъектов федерации округа.

Обращение жительницы Самарской области касалось ремонта дороги по Лесопарковому шоссе в Тольятти. Помощник полпреда поручил администрации города принять меры для решения вопроса и выполнить ремонтные работы по Лесопарковому шоссе до начала августа. Главному федеральному инспектору Михаилу Феоктистову поручили проинформировать соответствующие структуры по итогам исполнения поручения.

Главным федеральным инспекторам по регионам округа, принявшим участие в личном приеме граждан, поручено взять решение указанных вопросов под контроль.