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Запущена весенняя школа по бизнес-информатике для участников олимпиады "Я — профессионал"

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня в Москве открылась Весенняя школа банка ВТБ и Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) по направлению "Бизнес-информатика". В этом году участниками весенней школы стали 100 студентов из 25 регионов России и 55 вузов.

Образовательные школы проводятся ежегодно для участников Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал", успешно прошедших дополнительный конкурсный отбор. Это один из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

С 15 по 17 мая студенты смогут принять участие в кейс-чемпионате, разработать концепцию применения инноваций в собственном университете, а также посетить лекции и мастер-классы от ведущих сотрудников банка ВТБ и преподавателей Высшей школы экономики.

В ходе панельной дискуссии на тему "Вселенная возможностей: какие перспективы развития карьеры есть у молодых специалистов в 2024 году?" слушатели узнают, какие профессиональные компетенции сегодня наиболее востребованы и как начать успешную карьеру в ВТБ. На митапах представители ИТ-команды банка расскажут о дизайн-мышлении и особенностях создания инновационных банковских продуктов, максимально отвечающих требованиям современных пользователей. В рамках кейс-чемпионата студентам предстоит создать свой бизнес-проект и защитить его перед жюри.

"Банк ВТБ неизменно уделяет большое внимание поиску высококвалифицированных кадров для развития прорывных технологий в ИТ-секторе. Мы ценим возможности привлечения перспективных молодых специалистов в команду ВТБ, поэтому традиционно выступаем организатором олимпиады "Я — профессионал", поддерживаем направление "Бизнес-информатика". Таким образом мы формируем среду для профессионального развития молодых специалистов: получения новых знаний, развития профессиональных компетенций, нетворкинга с экспертами", — рассказал заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.

"Сегодня у работодателей особенно высок запрос на компетентные кадры в сфере бизнес-информатики, которые смогут оптимизировать бизнес-процессы и внедрять инновации. Весенняя школа банка ВТБ и НИУ ВШЭ по направлению "Бизнес-информатика" в рамках Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" стала точкой притяжения активных начинающих специалистов со всей страны: в этом году участниками стали 100 студентов из 25 регионов, которые представляют 55 российских университетов и филиалов. Уверена, школа станет ориентиром в процессе карьерной навигации наших участников, поможет им построить профессиональную траекторию и получить представление о своей будущей профессии", — отметила руководитель Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" Валерия Касамара.

Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" — проект президентской платформы "Россия — страна возможностей" — это масштабная площадка для проверки своих знаний и уникальная возможность для студентов российских вузов получить карьерное сопровождение. Олимпиада направлена на проверку теоретических знаний, закрепление прикладных навыков и охватывает более 70 предметных областей: от журналистики до искусственного интеллекта.

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