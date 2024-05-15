Команда из Самары участвует в финале во Всероссийском соревновании по искусственному интеллекту

Завершился прием заявок отборочного этапа Всероссийского соревнования по искусственному интеллекту и информационным технологиям для энциклопедии Знание.Вики. Финал конкурса пройдет в Москве 28 мая в рамках дня искусственного интеллекта международной платформы Содружества "Цифровое партнерство".
Студенты вузов и колледжей, молодые специалисты, команды стартапов и профессиональные команды с ИИ-решениями поборются за призовые места в хакатоне Знание.Вики. Среди них команда "ПГУТИНКИ" из Колледжа связи ПГУТИ.
В отборочном этапе конкурса приняло участие 92 команды из 30 регионов России. В рамках конкурса участники продемонстрировали знания и навыки в анализе и экспертизе содержания, качества и достоверности текста, а также в проверке актуальности источников информации.
По результатам отборочного этапа в финал прошли 15 студенческих команд из восьми регионов России. Финалистов ждут задачи по искусственному интеллекту, языковым моделям, методам информационной безопасности и информационного поиска, кодированию и трансляции данных. Все участники финала хакатона получат памятные призы от проекта Знание.Вики Российского общества "Знание" и подарочные курсы от образовательной платформы Global Skill Центра компетенций в сфере образования и акселерации Межгоспрограммы СНГ 2030.
Финал Всероссийского соревнования по искусственному интеллекту и информационным технологиям для энциклопедии Знание.Вики пройдет 28 мая в Москве в рамках дня искусственного интеллекта международной платформы Содружества "Цифровое партнерство". Победителей финала ждут пять бюджетных мест в магистратуре Института информационных технологий и цифровой трансформации РГУ имени А. Н. Косыгина. Все команды-победители пригласят на форум Знание.Вики в Центре Знаний "Машук", а также смогут сделать видео-визитку о себе в одной из 10 региональных студий Российского общества "Знание". Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте знаниехакатон.рф.
Организаторами конкурса являются Российское общество "Знание", Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина, Центр компетенций в сфере образования и акселерации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств — участников СНГ на период до 2030 года. Мероприятие организовано при партнерстве Главного радиочастотного центра, подведомственного Роскомнадзору, Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве Российской Федерации, Департамента информационных систем Министерства обороны РФ, АНО "Национальные приоритеты", Фонда "Сколково", Ассоциации акселераторов и бизнес-инкубаторов, образовательной платформы Global Skill.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.