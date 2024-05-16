"Тольяттиазот" организовал профильную смену в центре поддержки талантов

Стартовала третья профильная смена "Тольяттиазота" в региональном центре поддержки, выявления и развития талантов у детей и молодежи "Вега". Обучение по программе "Зеленые технологии" пройдут 20 старшеклассников Самарской области.
Партнером проекта выступает Тольяттинский государственный университет (ТГУ). Доцент центра медицинской химии, кандидат химических наук ТГУ Сергей Соков станет руководителем профильного курса.
Все участники "Зеленых технологий" прошли предварительное тестирование. Для зачисления на поток учитывалось также портфолио кандидатов, включая характеристику от учебного заведения и наличие призовых мест в олимпиадах городского, областного и федерального уровня. Финалистами отборочного тура стали ученики десятых классов образовательных учреждений Тольятти, Самары, Нефтегорска, Безенчука и Новокуйбышевска.
Двухнедельная программа обучения включает в себя теорию с углубленным изучением различных этапов производства химической продукции, трендов в области удобрений, устройств и функций современного технологического оборудования. Занятия будут подкреплены практической частью с семинарами, мастер-классами и проведением экспериментов. Для участников организована экскурсия на "Тольяттиазот".
Смена предполагает и физическую активность: для школьников запланированы мастер-классы от директора по социальной политике АО "ОХК "Уралхим" Радмира Габдуллина и многократного победителя чемпионатов России, Европы и мира по самбо Кирилла Сидельникова.
По итогам профильного курса участники подготовят и защитят свои проекты, авторы лучших получат специальные призы от ТОАЗа.
"С каждой новой сменой увеличивается количество кандидатов на участие в профориентационном проекте "Тольяттиазота", расширяется и география участников. Такая заинтересованность и востребованность говорят о высоких результатах предыдущих курсов. Реализуя профориентационные проекты регионального уровня, мы развиваем у школьников интерес к естественным наукам и помогаем определиться с выбором профессии в химической отрасли", — отметил заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.