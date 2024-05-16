"Тольяттиазот" организовал профильную смену в центре поддержки талантов

Стартовала третья профильная смена "Тольяттиазота" в региональном центре поддержки, выявления и развития талантов у детей и молодежи "Вега". Обучение по программе "Зеленые технологии" пройдут 20 старшеклассников Самарской области.

Партнером проекта выступает Тольяттинский государственный университет (ТГУ). Доцент центра медицинской химии, кандидат химических наук ТГУ Сергей Соков станет руководителем профильного курса.

Все участники "Зеленых технологий" прошли предварительное тестирование. Для зачисления на поток учитывалось также портфолио кандидатов, включая характеристику от учебного заведения и наличие призовых мест в олимпиадах городского, областного и федерального уровня. Финалистами отборочного тура стали ученики десятых классов образовательных учреждений Тольятти, Самары, Нефтегорска, Безенчука и Новокуйбышевска.

Двухнедельная программа обучения включает в себя теорию с углубленным изучением различных этапов производства химической продукции, трендов в области удобрений, устройств и функций современного технологического оборудования. Занятия будут подкреплены практической частью с семинарами, мастер-классами и проведением экспериментов. Для участников организована экскурсия на "Тольяттиазот".

Смена предполагает и физическую активность: для школьников запланированы мастер-классы от директора по социальной политике АО "ОХК "Уралхим" Радмира Габдуллина и многократного победителя чемпионатов России, Европы и мира по самбо Кирилла Сидельникова.

По итогам профильного курса участники подготовят и защитят свои проекты, авторы лучших получат специальные призы от ТОАЗа.

"С каждой новой сменой увеличивается количество кандидатов на участие в профориентационном проекте "Тольяттиазота", расширяется и география участников. Такая заинтересованность и востребованность говорят о высоких результатах предыдущих курсов. Реализуя профориентационные проекты регионального уровня, мы развиваем у школьников интерес к естественным наукам и помогаем определиться с выбором профессии в химической отрасли", — отметил заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.