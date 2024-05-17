В Самаре сгорела карета скорой помощи

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В пятницу, 17 мая, в 4:12 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о возгорании движущейся "Газели" на Ново-Молодежном переулке, 12 в Куйбышевском районе.