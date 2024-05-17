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Страхование Финансы

ВАЗ — не для тельцов, а KIA не для весов: ВСК выявила самые аварийные знаки зодиака

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Водолеи и козероги — самые опасные водители, к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Так, в общей структуре аварийности с корпоративным транспортом (в том числе такси и каршерингом), 66% аварий происходит по вине козерогов и 31% по вине водолеев. Среди автомобилистов-физических лиц статистика схожая.

В топ-5 наиболее опасных водителей (физлиц) на российских дорогах вошли:

  1. Козероги (10%)
  2. Раки (9%)
  3. Львы (8,7%)
  4. Тельцы (8,6%)
  5. Водолеи (8,5%)

Наиболее аккуратными автомобилистами являются скорпионы (7,2%) и стрельцы (7,5%).

По воскресеньям и понедельникам стоит отказаться от управления авто ракам, во вторник, среду и пятницу чаще всего виновниками ДТП становятся козероги, в четверг — львы, а в субботу рыбы.

Если брать в расчет наиболее востребованные в России марки авто, за руль ВАЗ лучше не садиться (в порядке убывания частоты ДТП) тельцам, рыбам и ракам. От покупки автомобилей Hyundai стоит отказаться рыбам и близнецам, от Kia — тельцам и весам, от Renault — рыбам и весам, Toyota — водолеям.

Наиболее аварийным водителям — козерогам — лучше пересесть на Skoda (не более 0,3% ДТП среди представителей этого знака зодиака). Для раков оптимальные автомобили — Ford и Volkswagen, для львов — Mazda, для тельцов — Hondа, а водолеев — Volkswagen.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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