ВАЗ — не для тельцов, а KIA не для весов: ВСК выявила самые аварийные знаки зодиака

Водолеи и козероги — самые опасные водители, к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Так, в общей структуре аварийности с корпоративным транспортом (в том числе такси и каршерингом), 66% аварий происходит по вине козерогов и 31% по вине водолеев. Среди автомобилистов-физических лиц статистика схожая.

В топ-5 наиболее опасных водителей (физлиц) на российских дорогах вошли:

Козероги (10%) Раки (9%) Львы (8,7%) Тельцы (8,6%) Водолеи (8,5%)

Наиболее аккуратными автомобилистами являются скорпионы (7,2%) и стрельцы (7,5%).

По воскресеньям и понедельникам стоит отказаться от управления авто ракам, во вторник, среду и пятницу чаще всего виновниками ДТП становятся козероги, в четверг — львы, а в субботу рыбы.

Если брать в расчет наиболее востребованные в России марки авто, за руль ВАЗ лучше не садиться (в порядке убывания частоты ДТП) тельцам, рыбам и ракам. От покупки автомобилей Hyundai стоит отказаться рыбам и близнецам, от Kia — тельцам и весам, от Renault — рыбам и весам, Toyota — водолеям.

Наиболее аварийным водителям — козерогам — лучше пересесть на Skoda (не более 0,3% ДТП среди представителей этого знака зодиака). Для раков оптимальные автомобили — Ford и Volkswagen, для львов — Mazda, для тельцов — Hondа, а водолеев — Volkswagen.