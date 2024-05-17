"Единая Россия" запустила новый сезон "Женской политшколы"

Участие в первом этапе образовательной онлайн-сессии приняли более тысячи человек. Обучение проходит под руководством Высшей партийной школы "Единой России". Среди слушателей — кандидаты предварительного голосования, участницы проекта "ПолитСтарт" и партпроекта "Женское движение Единой России".

"В программе курса — актуальная социология и политтехнологические тренды, запросы общества на женский образ в политике. Участниц обучат работе с аудиторией и техникам ведения переговоров, с консультантами и юристами проведут разбор практических кейсов", — рассказала координатор партпроекта "Женское движение Единой России", депутат Госдумы Наталия Полуянова.

Постоянными экспертами "Женской политшколы" стали директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский, исполнительный директор холдинга "Минченко консалтинг" Евгения Стулова, президент РАСО Евгений Минченко.

"Обучение, которое проводит "Единая Россия" в стране не имеет аналогов в таком масштабе и практическом измерении", — подчеркнула Евгения Стулова.

Следующее занятие состоится 23 мая. Лекции спикеров разместят на портале "Высшей партийной школы", где участницы семинаров пройдут тест, по итогам которого получат электронный сертификат о прохождении курса.

Основные сессии политшколы продолжатся по итогам предварительного голосования с июня до дня выборов. Программа будет сформирована совместно с ВПШ по актуальным направлениям.

Напомним, что в Самарской области обучающий, кадровый проект партии "Единая Россия" "Политстарт" в этом году стартовал в самарском Штабе Общественной поддержки. "Женское движение Единой России" в регионе готово поддержать всех представительниц прекрасного пола, которые хотели бы попробовать свои силы в политике.

"Политика — это постоянная борьба, за свои идеи, позицию, точку зрения, за людей и свою команду, за своих избирателей. Для женщин — это борьба вдвойне. Лидеры "Женского движения Единой России" в регионе готовы стать наставниками для всех участниц проекта", — отметила координатор партийного проекта "Женское движение Единой России" в Самарской области, депутат Светлана Макушева.