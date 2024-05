У Сергея Махлая нашли еще имущество - доли в иностранных компаниях

Финансовый управляющий выявил ряд активов экс-вице-президента и бывшего владельца Тольяттихимбанка Сергея Махлая. В их числе доли в зарубежных организациях.

Речь идет о 100% долей в иностранных компаниях Bookfield Hjldings LTD (Британские Виргинские острова), Universal Stevedore Service LTD (Швейцария), Empire Shipping LTD (Британские Виргинские острова). Кроме того, Махлаю принадлежат акции АО "Тольяттинский институт азотной промышленности" (ТИАП, находится в стадии ликвидации), держателями которых являются перечисленные зарубежные организации. Стоимость ценных бумаг составляет 63,7 тыс. рублей.

На балансе ТИАП числились офисное здание на ул. Новопромышленной, 20 и земельный участок под ним. В прошлом году объекты были проданы московскому ООО "Гелиос", которое ранее называлось ООО ТД "Волгоцеммаш".

Управляющий также обнаружил 710 долларов США на счетах Universal Stevedore Service LTD, открытых в "Тольяттихимбанке".

Напомним, Сергея Махлая признали банкротом в августе 2021 года. Инвентаризация выявила более 164 млн/225326 акций ПАО "Тольяттиазот", 4,8 млн акций АО "Тольяттихимбанк" стоимостью 242 млн руб., 5,5 млн акций ПАО "Трансаммиак", которыми он владеет через ряд офшорных организаций, 100 акций АО "Корпорация "Тольяттиазот". Кроме того, Махлай является бенефициаром 23 иностранных компаний, в том числе в Великобритании, Швейцарии, Уругвае. Из недвижимости ему принадлежат квартира в Москве и доля в тольяттинской квартире.