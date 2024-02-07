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Экономика и бизнес

На торги выставлены акции "Тольяттиазота" на 586 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На торги выставлены акции АО "Тольяттиазот" (ТоАЗ), принадлежащие экс-вице-президенту и бывшему владельцу Тольяттихимбанка Сергею Махлаю. Доля 1,1 млн/225,3 тыс. ценных бумаг продаются за 586,17 млн рублей.

Номинальная стоимость одной акции составляет 225,3 тыс. рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 14 марта.

Напомним, Сергея Махлая признали банкротом в августе 2021 года. Инвентаризация выявила более 164 млн/225326 акций ПАО "Тольяттиазот", 4,8 млн акций АО "Тольяттихимбанк" стоимостью 242 млн руб., 5,5 млн акций ПАО "Трансаммиак", которыми он владеет через ряд офшорных организаций, 100 акций АО "Корпорация "Тольяттиазот". Кроме того, Махлай является бенефициаром 23 иностранных компаний, в том числе в Великобритании, Швейцарии, Уругвае. Из недвижимости ему принадлежат квартира в Москве и доля в тольяттинской квартире.

Первые два пакета акций ТоАЗа, принадлежавших Сергею Махлаю, выкупило АО "Химактивинвест", подконтрольное "Уралхиму" Дмитрия Мазепина. 37,8% ценных бумаг достались покупателю за 31,5 млрд руб., доли 68 млн/225326 и 6,9 млн/225326 акций проданы за 25,8 млрд рублей.

Третий пакет хранится в  АО "Тольяттихимбанк" на счете депонента Smurfus Enterprises Limited. Вместе с тем кипрская компания потребовала исключить из конкурсной массы Махлая выставленную на продажу долю акций, а также 100% долей в самом офшоре. Заявление пока не рассмотрено судом.

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