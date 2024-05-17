В январе-апреле продажи автокредитов в Самарской области выросли в 6,5 раз

Жители Самарской области в январе–апреле оформили в ВТБ более 3,1 тыс. кредитов на покупку автомобиля на общую сумму 3,8 млрд рублей. Это в 6,5 раз превышает объем продаж автокредитов жителям региона за сопоставимый период 2023 года. Рекордный объем выдач пришелся на апрель — 1,2 млрд рублей.

В Приволжском федеральном округе в январе–апреле средства на покупку машин получили более 27 тысяч клиентов ВТБ. В общей сложности банк выдал жителям округа за этот период более 33,4 млрд рублей, что в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самарская область наряду с республиками Татарстан (6,99 млрд рублей), Башкортостан (4,7 млрд рублей) вошла в топ-3 регионов по объему выданных банком автокредитов в ПФО.

По оценке ВТБ, с начала года продажи автокредитов в целом по России приблизились к 744 млрд рублей, что более чем вдвое превышает результат за сопоставимый период прошлого года. После ажиотажного спроса в первом квартале апрельские выдачи на рынке сократились, но лишь в пределах 4%, составив более 215 млрд рублей*.

Ключевая активность клиентов продолжает концентрироваться на рынке машин с пробегом — по итогам апреля их доля достигла 70%, сократившись по сравнению с концом 2023 года на 5%. Средний "чек" на подержанные авто в апреле составил 1,9 млн рублей, по автокредитам — 1,49 млн рублей — на 130 тысяч больше, чем в конце 2023 года. Примерно каждый пятый заемщик приобрел на вторичном рынке транспортное средство из Южной Кореи.

В сегменте новых машин средний "чек" в структуре выдач ВТБ составил 2,4 млн рублей, по автокредитам — 1,64 млн рублей, что примерно сопоставимо с показателем на конец прошлого года. Каждый четвертый клиент купил на первичном рынке автомобиль российского производства.

"Восстановление авторынка, развитие субсидированных программ производителей, господдержка, а также изменение риск-политики ЦБ РФ в сегменте необеспеченных кредитов, сместившее фокус внимания физлиц в сторону залоговых инструментов, в 2024 году вывели автокредитование в локомотивы розничного рынка. Несмотря на некоторое "охлаждение" спроса в апреле, в целом по итогам четырех месяцев продажи автокредитов, по нашей оценке, вдвое превысили результаты за сопоставимый период прошлого года. ВТБ по-прежнему выступает драйвером сегмента — сегодня на наш банк приходится уже более четверти от общего объема продаж в стране", — прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

В ВТБ в январе–апреле спрос на автокредиты составил 176,5 млрд рублей, увеличившись в 5 раз. По итогам четырех месяцев средства на покупку машин в банке получили более 129 тысяч клиентов. Рекордный объем выдач, как и в целом на рынке, пришелся на март — в этот месяц ВТБ предоставил клиентам автокредиты на 56,5 млрд рублей.

* прогноз ВТБ на основе аналитических данных Frank RG.