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Экономика и бизнес

Региональная команда Самарской области проходит обучение по программе "Proкластеры"

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Команда Самарской области проходит обучение в рамках методической программы "Proкластеры", организованной минпромторгом России совместно с Институтом экономики знаний при поддержке Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Ее участники - представители промышленных предприятий и минпромторга Самарской области.

Цель обучения региональной команды - защита проекта промышленного кластера - "Кластер инновационного станкостроения "РУДА".

Новое бизнес-объединение - станкостроительный кластер, созданный по инициативе резидента "Жигулевской долины" ООО "ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА" и при участии минпромторга Самарской области, - крайне значимый проект, который должен дать максимальный результат с точки зрения достижения технологического суверенитета РФ.

"Создание промышленных кластеров - сегодня одна из ключевых задач политики России. Программа "Proкластеры" как раз помогает нам в формировании станкостроительного кластера. Она направлена на обучение созданию промышленных кластеров, выстраиванию новых производственных цепочек, инициированию проектов по производству импортозамещающей промышленной продукции, а также использованию инструментов государственной поддержки в рамках кластерной инициативы. Ожидается, что в рамках кластера будут реализованы минимум три импортозамещающих проекта по производству станочного оборудования. В перспективе кластер планирует разработать и запустить производство нескольких линеек станков для различных отраслей для предприятий разного уровня, от начальных лабораторий до крупных заводов", - говорит руководитель специализированной организации промышленного кластера Антон Борзаев.

Как отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, в условиях санкций создание промышленных кластеров - одно из приоритетных направлений экономики, и государство оказывает всю необходимую для его развития поддержку.

"Уверены, что участие в методической программе "Proкластеры" позволит нам сформировать и включить в реестр Минпромторга России станкостроительный кластер Самарской области. В условиях санкций выстраивание новых цепочек между предприятиями будет способствовать развитию отраслей в целом. А присутствие в реестре Минпромторга России - гарантия получения мер поддержки со стороны государства: это субсидии на приобретение стартовых партий продукции, льготные кредиты, сниженные страховые взносы. Все это, в свою очередь, придаст импульс дальнейшему развитию отрасли", - отметил врио заместителя министра - руководителя департамента машиностроительного комплекса минпромторга Сергей Тишин.

Учебный план включает восемь обучающих вебинаров с представителями Минпромторга России и профильными экспертами, а также очную сессию для защиты командных проектов перед экспертным жюри. В рамках программы участников ознакомят с алгоритмом создания промышленных кластеров, а также с мерами поддержки, направленными на производство импортозамещающей промышленной продукции.

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