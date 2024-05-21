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Образование Общество

Последний рывок: "Ростелеком Лицей" предлагает бесплатно пройти финальную подготовку к ЕГЭ и ОГЭ

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Ростелеком" предоставляет возможность бесплатно закрепить или улучшить знания по основным предметам школьной программы на заключительном этапе подготовки к Основному государственному экзамену (ОГЭ) и Единому государственному экзамену (ЕГЭ), которые пройдут с 21 мая по 5 июля 2024 года. Это позволит старшеклассникам повысить уверенность в собственных силах и значительно увеличить шансы на успешную сдачу выпускных экзаменов.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

В новом разделе "Экзамены" от "Ростелеком Лицея" собраны демонстрационные варианты ОГЭ и ЕГЭ, аналогичные по структуре будущему экзамену. Для подготовки к ОГЭ доступны математика и русский язык, ЕГЭ — математика, русский язык и обществознание. Каждый предмет содержит пять тренировочных вариантов по 27 заданий в каждом. Бесплатно доступно 15 демовариантов. После выполнения заданий результат оценивается, и ученик получает подробные комментарии. Также в разделе "Экзамены" есть полезные материалы и лайфхаки для успешной сдачи тестов.

"Благодаря "Ростелеком Лицею" теперь легко обеспечить необходимую подготовку для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Особенно хочу подчеркнуть, что система тестирования удобна и практически аналогична реальному экзамену. По завершении заданий платформа покажет, где были сделаны ошибки, и оценит остальные результаты. На финишной прямой это отличная возможность для старшеклассников структурировать свои знания", — отметила директор продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов "Ростелекома" Виктория Богату.

Для знакомства с возможностями платформы и нового раздела "Экзамены", "Ростелеком Лицей" предоставляет две недели бесплатных занятий по промокоду EXAMEN. До 31 мая 2024 года учащиеся смогут улучшить свои знания по основным предметам перед выпускными экзаменами, а также принять участие в розыгрыше умной колонки VK с голосовым помощником Маруся. Больше информации доступно по ссылке.

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СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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