В поселке под Самарой огонь погубил домашних животных

В среду, 22 мая, в 12:02, начался пожаре в пос. Вертяевка Кинельского района Самарской области. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Горела баня, а позже огонь перекинулся на постройки во дворе. В итоге площадь возгорания составила 90 кв. м. При пожаре погибли домашние животные: свиньи, индюки, куры. Люди не пострадали.

В тушении пожара участвуют Огнеборцы ПСО № 34 противопожарной службы Самарской области. Локализовать возгорание удалось в 12:40, в 13:02 ликвидировали открытое горение. Сейчас тушение продолжается.