Россияне смогут приобретать сим-карты в большем числе гипермаркетов и магазинов

МегаФон объявляет об одновременном запуске проектов по продаже своих сим-карт (МегаФон и Yota) в магазинах сети гипермаркетов "Линия", а также розничных точках компании "Комус". Расширение географии продаж распространяется на 10 регионов страны.

Активация сим-карт происходит на сайтах МегаФона и Yota, подписание абонентского договора осуществляется через приложение "Госключ". Любая форма регистрации предусматривает предоставление абонентом его подтвержденных паспортных данных, которые проходят проверку в системе межведомственного электронного взаимодействия. Без прохождения процедуры идентификации потенциального абонента, активация сим-карты невозможна.

"Мы постоянно улучшаем представленность наших продуктов во всех каналах продаж для того, чтобы у существующих и потенциальных клиентов МегаФона был максимально удобный доступ к услугам. Мы продолжаем переговоры как с федеральными, так и с региональными ритейлерами и обеспечиваем масштабирование данного направления бизнеса", — поясняет директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

В рамках запуска новым абонентам предложены сим-карты стоимостью 150 рублей. Вся сумма, потраченная абонентом на приобретение сим-карты, автоматически поступает на счет в момент ее активации. Абоненты МегаФона могут выбрать удобный для них тарифный план на сайте компании Megafon.ru (раздел "Активировать сим-карту").

Абоненты Yota могут сформировать свой собственный тариф исходя из личных потребностей в услугах голосовой связи, интернета и даже отдельных, наиболее часто используемых приложений, воспользовавшись сайтом Yota.ru (раздел "Собери свой тариф").