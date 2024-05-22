16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ростелеком" закроет вакансии: новые тарифы на виртуальную АТС помогут бизнесу решить кадровый вопрос НОТА и "Код Безопасности" планируют совместно развивать решения в области информационной безопасности В Самаре парковку у ж/д-вокзала оснащают автоматизированной технологией оплаты Fast Track Россияне смогут приобретать сим-карты в большем числе гипермаркетов и магазинов ЦИПР-2024: "Ростелеком" представил отечественную базовую станцию стандарта GSM/LTE

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Россияне смогут приобретать сим-карты в большем числе гипермаркетов и магазинов

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

МегаФон объявляет об одновременном запуске проектов по продаже своих сим-карт (МегаФон и Yota) в магазинах сети гипермаркетов "Линия", а также розничных точках компании "Комус". Расширение географии продаж распространяется на 10 регионов страны.

Активация сим-карт происходит на сайтах МегаФона и Yota, подписание абонентского договора осуществляется через приложение "Госключ". Любая форма регистрации предусматривает предоставление абонентом его подтвержденных паспортных данных, которые проходят проверку в системе межведомственного электронного взаимодействия. Без прохождения процедуры идентификации потенциального абонента, активация сим-карты невозможна.

"Мы постоянно улучшаем представленность наших продуктов во всех каналах продаж для того, чтобы у существующих и потенциальных клиентов МегаФона был максимально удобный доступ к услугам. Мы продолжаем переговоры как с федеральными, так и с региональными ритейлерами и обеспечиваем масштабирование данного направления бизнеса", — поясняет директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

В рамках запуска новым абонентам предложены сим-карты стоимостью 150 рублей. Вся сумма, потраченная абонентом на приобретение сим-карты, автоматически поступает на счет в момент ее активации. Абоненты МегаФона могут выбрать удобный для них тарифный план на сайте компании Megafon.ru (раздел "Активировать сим-карту").

Абоненты Yota могут сформировать свой собственный тариф исходя из личных потребностей в услугах голосовой связи, интернета и даже отдельных, наиболее часто используемых приложений, воспользовавшись сайтом Yota.ru (раздел "Собери свой тариф").

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2