В Самаре тушат крупный пожар на 7-й просеке

В среду, 22 мая, в 12:42 начался пожар в доме №38 в пятом проезде 7-й просеки. Об этом сообщили в пресс-службе в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горят кровля частного дома и баня на площади 100 кв. м. В 14:41 пожар локализовали на площади 136 кв. м.

Спасена женщина.

Информация о пожаре появилась и в соцсетях. Клубы дыма видны с разных точек города.