В Самарской области пошел гала-концерт фестиваля-конкурса "Творчество. Успех. Радость!"

В объявленный президентом РФ В.В. Путиным Год семьи в ДК "Заря" в Самаре прошел традиционный гала-концерт фестиваля-конкурса "Творчество. Успех. Радость!". Зрителями стали воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На нем выступили победители отборочных зональных этапов, которые прошли весной этого года. Ребята подготовили танцевальные, вокальные, творческие номера. Для них это возможность проявить себя, найти новых друзей и обрести уверенность в своих силах.

В Самарской области фестиваль проходит ежегодно с 2011 года. Организаторами фестиваля-конкурса выступают Благотворительный фонд "Радость", министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, министерство образования и науки Самарской области.

"Нашему фестивалю уже 13 лет. Он проводится в рамках общественного проекта "Вернуть детство", инициированного полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе. В рамках этого проекта идет ряд различных мероприятий, направленных на социализацию детей из организаций для детей-сирот, на включение их в творческую, спортивную жизнь. Порядка трехсот ребят ежегодно становятся участниками фестиваля-конкурса", - рассказывает директор благотворительного фонда "Радость" Светлана Полдамасова.

Основная цель конкурса - социализация воспитанников школ-интернатов, детских домов, социально-реабилитационных центров, учреждений для несовершеннолетних.

Главные задачи фестиваля-конкурса:

- выявление, поддержка и продвижение одаренных детей - воспитанников специализированных учреждений - в сфере музыкального и театрального творчества;

- социальная адаптация воспитанников специализированных учреждений в совместном творчестве с учащимися детских школ искусств Самарской области;

- приобщение детей к творческому процессу постижения нравственных основ национальной культуры и духовного богатства народа.

Эллина Азарова, председатель попечительского совета благотворительного фонда "Радость", отметила:

"Считаю, что такой конкурс - это дорога в творчество, в будущее. Главное - такие конкурсы окрыляют ребят, предоставляют им возможность проявить себя, свои таланты, выступить на сцене. Это укрепляет общий дух и уверенность в себе. Встречаясь на одной площадке ребята общаются, дружат, "болеют" друг за друга".

В программе фестиваля были организованы игровая программа для детей, подготовленная специалистами ДК "Заря", выставка работ победителей декоративно-прикладного конкурса "МастерОК", тематическая фотозона, а завершилось мероприятие гала-концертом с награждением финалистов.

"Для детей участие в конкурсах важно, потому что, находясь в этой атмосфере и процессе, они видят, что могут добиться успеха. Подобные мероприятия мотивируют участников на продолжение занятий творчеством. Более того, им нравится заниматься творчеством, некоторые из них планируют в будущем связать свою деятельность с творческим направлением, а для кого-то из ребят это станет хорошим увлечением", - говорит заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

По итогам выступлений будет сформирована команда победителей, которая в сентябре представит Самарскую область на окружном финальном этапе в Уфе.