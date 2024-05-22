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Волонтеры "Единой России" начали подготовку к акции "Огненные картины войны"

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Активисты "Молодой Гвардии" начали изготавливать подсвечники для патриотического мероприятия, которое пройдет в ночь с 21 на 22 июня.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Всероссийская акция "Огненные картины войны" пройдет в ночь на 22 июня, в День памяти и скорби. Представители волонтерских, общественных и молодежных организаций и просто неравнодушные жители региона соберутся на главных площадях своих городов и сельских поселений, чтобы выложить масштабную огненную картину из свечей.

На мастер-классе в Штабе общественной поддержки показали и рассказали, как сделать подсвечники из алебастра. Активисты "Молодой гвардии" и волонтеры "Единой России" начали изготовление подсвечников за месяц до масштабного патриотического мероприятия.

"В прошлом году на площади Куйбышева из 35 тысяч свечей активисты "Молодой гвардии" и других волонтерских и молодежных организаций выстроили символы Победы: штурмовик "Ил-2", паровоз и Георгиевскую ленту. Завершили композицию надписью "Самара помнит" и символами современной борьбы с нацизмом — знаками V и Z", — напомнил руководитель аппарата МГЕР в Самарской области, волонтер "Единой России" Арсений Ганин.

"Огненные картины войны" — это напоминание о том, какой огромный вклад в великую победу внесли города нашей родины, — говорят активисты "Молодой Гвардии". — И подготовку к этому меропритяию стоит начать заранее". В этом году решили подойти к процессу творчески и изготовить подсвечники из гипсовой смеси.

"Это процесс простой, но очень увлекательный. Надо только придерживаться инструкций и внимательно следить за руками наших мастеров", — рассказывает заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Самарской области Елена Жмурова.

Штаб — это площадка, которая создана для поддержки гражданских инициатив жителей и общественных организаций Самарской области. Сюда можно прийти со своей идеей и узнать, как ее реализовать. А можно провести свое мероприятие: Штаб оборудован для этого всем необходимым. Есть спикер-зал, коворкинг, зона мастер-классов и детский уголок.

Узнать о мероприятиях Штаба Общественной поддержки Самарской области или присоединиться к его деятельности можно в группе "ВКонтакте" или по тел. +7 (846) 300-22-30.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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