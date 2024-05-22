Волонтеры "Единой России" начали подготовку к акции "Огненные картины войны"

Активисты "Молодой Гвардии" начали изготавливать подсвечники для патриотического мероприятия, которое пройдет в ночь с 21 на 22 июня.

Всероссийская акция "Огненные картины войны" пройдет в ночь на 22 июня, в День памяти и скорби. Представители волонтерских, общественных и молодежных организаций и просто неравнодушные жители региона соберутся на главных площадях своих городов и сельских поселений, чтобы выложить масштабную огненную картину из свечей.

На мастер-классе в Штабе общественной поддержки показали и рассказали, как сделать подсвечники из алебастра. Активисты "Молодой гвардии" и волонтеры "Единой России" начали изготовление подсвечников за месяц до масштабного патриотического мероприятия.

"В прошлом году на площади Куйбышева из 35 тысяч свечей активисты "Молодой гвардии" и других волонтерских и молодежных организаций выстроили символы Победы: штурмовик "Ил-2", паровоз и Георгиевскую ленту. Завершили композицию надписью "Самара помнит" и символами современной борьбы с нацизмом — знаками V и Z", — напомнил руководитель аппарата МГЕР в Самарской области, волонтер "Единой России" Арсений Ганин.

"Огненные картины войны" — это напоминание о том, какой огромный вклад в великую победу внесли города нашей родины, — говорят активисты "Молодой Гвардии". — И подготовку к этому меропритяию стоит начать заранее". В этом году решили подойти к процессу творчески и изготовить подсвечники из гипсовой смеси.

"Это процесс простой, но очень увлекательный. Надо только придерживаться инструкций и внимательно следить за руками наших мастеров", — рассказывает заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Самарской области Елена Жмурова.

Штаб — это площадка, которая создана для поддержки гражданских инициатив жителей и общественных организаций Самарской области. Сюда можно прийти со своей идеей и узнать, как ее реализовать. А можно провести свое мероприятие: Штаб оборудован для этого всем необходимым. Есть спикер-зал, коворкинг, зона мастер-классов и детский уголок.

Узнать о мероприятиях Штаба Общественной поддержки Самарской области или присоединиться к его деятельности можно в группе "ВКонтакте" или по тел. +7 (846) 300-22-30.