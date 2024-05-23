Курс на "Крепкую семью": в Самарской области стартовал IX Форум приемных семей

Многодетные и приемные семьи Самарского региона стали участниками семейного форума, организованного единороссами и общественниками в рамках федерального проекта "Крепкая семья" партии "Единая Россия".

На главной площадке в тольяттинском пансионате "Радуга" встретились многодетные и приемные семьи, руководители территориальных советов общественной организации приемных семей, депутаты областного парламента и представители общественных институций в поддержку семьи.

Важная тема обсуждения — поддержка многодетных родителей и популяризация современного тренда на большую семью. Что актуально сегодня в житейской повестке многодетных фамилий, какую помощь оказать — из года в год организаторы этой большой встречи спрашивают мнение самих родителей.

Опыт кураторства таких семей, зародившийся на самарской земле, ушел в тираж по всей России, а многие предложения, прозвучавшие с мест, сегодня, благодаря поддержке депутатов-единороссов областного парламента, стали законами. В настоящий момент в Самарской области сегодня работают 39 мер социальной поддержки семей, из них 14 приняты сравнительно недавно, в рамках Указа Президента по мерам соцподдержки для многодетных семей.

"Один из самых ярких примеров, пожалуй, это закон об увеличении материальной поддержки семей, взявших на воспитание детей с особенностями здоровья. Этот закон родился из предложений от самих семей, поддержал его и глава региона Дмитрий Азаров. И таких инициатив, которые сейчас уже стали законодательными актами регионального или федерального масштабов, а какие-то вошли и в Указ президента РФ, зарождались здесь, на площадке форума, в рамках проекта "Крепкая семья", — рассказала Марина Сидухина, координатор партийного проекта "Крепкая семья" в Самарской области, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы.

В работе форума приняли участие свыше 300 человек. В формате ВКС прошло пленарное заседание с участием общественников и партийного актива городов и районов области. Из Штаба общественной поддержки "Единой России" подключились активисты партийного проекта "Крепкая семья", представители приемных семей, профильные специалисты некоммерческих организаций социальной направленности.

Один из основных вопросов обсуждения — совершенствование законодательной базы для приемных и замещающих семей с детьми, также говорили об успешном опыте в решении проблем социальной и психологической адаптации детей и будущих приемных родителей.

"Психологической поддержкой многодетных, формирование традиционного образа крепкой семьи занимаются специалисты сообщества "Родные-Любимые" в Самарской области, — рассказала Олеся Мокеева, заместитель председателя Совета по стратегическому развитию регионального отделения "Движения Первых" Самарской области. — Участниками только одного нашего проекта стали сотни семей, причем приходят оба супруга и приводят своих детей. В результате такой работы удалось решить конфликтные внутрисемейные ситуации в большинстве случаев".

На форуме по традиции проходят мастер-классы, тренинги и семинары. Многодетные родители получат практические индивидуальные консультации специалистов по различным вопросам замещающих семей. Не будет скучно и детям — для них в дни форума работает специальная анимационная программа, проходят спортивные соревнования, игры, занятия с психологами.

Напомним, что среди организаторов IX форума приемных семей — Благотворительный фонд "Радость", общественная палата Самарской области, общественная организация приемных семей Самарской области, а также руководителей социально-значимого проекта "О.П.О.Р.А: Опыт. Поддержка. Опека. Развитие. Адаптация", поддержанного Фондом президентских грантов и общественный совет партийного проекта "Крепкая семья" в регионе.

Из предложений, прозвучавших в эти дни от многодетных и приемных семей, общественников и партийного актива местных отделений "Единой России" будет подготовлена резолюция Форума. Она будет реализовываться совместно с депутатами, профильным комитетом губернской думы и общественными организациями.