Самарские ученые разработали универсальную методику расчета стоимости испытаний космической техники в интересах коммерческих компаний

Разработка поможет сформировать оптимальные расценки на рынке услуг коммерческой космонавтики.

Центр коммерческого космоса (ЦКК) Самарского университета им. Королёва разработал универсальную методику расчета стоимости проведения испытаний коммерческой космической техники. ЦКК был создан по инициативе Госкорпорации "Роскосмос" в 2021 году. Разработка методики велась в рамках "дорожной карты" по развитию Центра коммерческого космоса, утвержденной Госкорпорацией.

Методика предназначена для участников отечественного рынка услуг — ведущих российских университетов, научных и испытательных центров — в интересах частных компаний, в том числе малых инновационных предприятий, создающих различную космическую технику: спутники, бортовую аппаратуру, научные приборы.

Данная методическая разработка поможет совершенствовать ценообразование и сделать рынок услуг по проведению испытаний более сбалансированным. Проект методики был рассмотрен Госкорпорацией "Роскосмос". Работа велась в рамках федеральной программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Наряду со специалистами ЦКК, в работе участвовали сотрудники и других подразделений Самарского университета им. Королёва, в том числе Центра экспериментов в космосе, Института экономики и управления, а также инновационных и финансовых служб вуза.

"Разработанная методика должна стать важным экономическим инструментом для участников формирующегося сейчас отечественного рынка услуг по проведению испытаний космической техники, производимой частными компаниями. Применение подобной единой методики ценообразования позволит сформировать оптимальные расценки в данной сфере, что будет способствовать становлению и развитию отрасли коммерческого космоса в нашей стране", — подчеркнул доктор физико-математических наук, профессор Антон Дорошин, директор ЦКК.

Основой для создания методики послужили опыт и наработки специалистов Самарского университета им. Королёва. Одной из ключевых задач ЦКК является содействие проведению испытаний коммерческой космической техники на базе подразделений университета, в эту задачу также входит взаимодействие с частными компаниями, которые разрабатывают и выпускают такую технику. Являясь "точкой входа" для заказчиков услуг по проведению испытаний, ЦКК проводит тщательный анализ объектов испытания и на его основании с помощью методики устанавливает оптимальную цену договора с учетом различных особенностей заказа, например, возможных изменений условий проведения испытаний, необходимости изготовления специализированной оснастки, подбора альтернативного испытательного оборудования и так далее.

В результате в созданной системе ценообразования учитывается множество показателей и факторов будущего испытания того или иного космического изделия и сопутствующих подготовительных работ. В перечне статей калькуляции — расходы на материалы, спецоборудование, затраты на оплату труда работников, занятых на испытаниях, затраты по работам, выполняемым сторонними организациями, и тому подобное. Учитывается и квалификация привлекаемых сотрудников, и время, затрачиваемое ими на выполнение работ. Все эти экономические показатели оказываются взаимосвязаны с помощью специальных уравнений и алгоритмов подсчета стоимости испытаний.

Материалы по данному проекту были направлены в Госкорпорацию "Роскосмос" для рассмотрения возможности применения разработанного подхода в сфере коммерческого космоса. Госкорпорация "Роскосмос" привлекла для анализа предоставленных материалов головную экспертную организацию АО "Организация "Агат" В ответе Госкорпорации за подписью исполнительного директора по перспективным программам и науке Александра Блошенко указано, что "предложенный подход может быть применен другими организациями высшей школы, имеющими испытательную базу и планирующими оказывать услуги проведения испытаний частным компаниям". Вместе с тем экспертами Госкорпорации был высказан ряд замечаний и рекомендаций, касающихся возможности применения подобной методики ценообразования при выполнении работ в интересах уже самой Госкорпорации "Роскосмос", в том числе в части организации работ по гособоронзаказу. "Таким образом, Госкорпорация и АО "Организация "Агат" увидели потенциал для ее расширения применительно к работам по гособоронзаказу, а не только в интересах частных российских компаний. Это важное предложение для развития методики, которую мы будем прорабатывать, однако уже текущая ее версия полностью покрывает главный сегмент работ ЦКК — проведения испытаний именно для частных компаний", — отметил Антон Дорошин.

"Все озвученные Госкорпорацией "Роскосмос" рекомендации будут обязательно учтены и реализованы в последующих доработках методики, однако при этом останется неизменным главный подход, направленный на целевую фокус-группу ЦКК, — частные компании, заказывающие испытания своей продукции у Самарского университета им. Королёва, АО "РКЦ "Прогресс", БГТУ "Военмех" и других партнерских организаций ЦКК. Кстати, данный подход по ценообразованию уже вызвал интерес нашего партнера — Балтийского государственного технического университета им. Д. Ф. Устинова — для использования в перспективных работах по созданию и испытанию элементов ракетно-космической техники", — заключил Антон Дорошин.

В дальнейшем на основе этого проекта планируется создать автоматическую методику расчета цен в виде компьютерной программы.