Сергей Горяинов: "Самарский университет — это космос, где можно создать самого себя"

20 июня все вузы России распахнут свои двери для абитуриентов. Начнется приемная кампания и в Самарском университете им. Королёва. Какие новшества ожидают поступающих в этом году, как пройти все этапы поступления в вуз спокойно и с максимальными гарантиями, как выбрать будущую профессию не только востребованную, но и по душе — о нюансах приёмной кампании 2024 года читателям Волга Ньюс рассказал Сергей Горяинов, руководитель приемной комиссии Самарского университета им. Королёва.

В этом году Самарский университет им. Королёва откроет набор на 3367 бюджетных мест — это на 100 больше, чем в прошлом году. Больше всего прибавилось мест на технических направлениях, включая IT, поэтому у абитуриентов появились дополнительные шансы для поступления на бюджет.

Подать документы можно как лично, так и в электронном виде — через суперсервис Госуслуг. "В отличие от других вузов у нас сохраняется возможность личного общения — вы можете прийти в манеж приемной комиссии на Московском шоссе, 34, подать документы и получить все необходимые консультации", — рассказывает Сергей Горяинов.

Фактически манеж является большим МФЦ, где на подачу документов тратится не более получаса. На каждого абитуриента заводится электронный профиль и личный кабинет.

Кроме того, в манеже будут представлены в течение лета все институты и все направления подготовки, включая новые. Подать документы можно в 5 вузов одновременно, бывает, что желающие подают на очную и заочную формы одновременно. В университете можно выбрать от 2 до 5 направлений подготовки.

Есть важные нюансы, касающиеся конкуренции — на каждом направлении подготовки формируется свой конкурс. Где-то он составляет 1–2 заявления на место, а где-то доходит до тысячи заявлений на место. Так, на прикладную математику и информатику конкурс в прошлом году составил около 1200 заявлений на место.

"Но пугаться не стоит, ведь за счет того, что один абитуриент подает на несколько направлений, то конкурс можно делить на 3, а то и 4. Все это наглядно представлено на сайте priemsamara.ru, где будет раздел "Конкурсные списки", на котором все наглядно отражается. В этом году списки будут еще более удобными, так как мы учитываем пожелания и замечания наших абитуриентов", — советует руководитель комиссии.

Чем раньше абитуриент зайдет на priemsamara.ru, тем больше информации сможет для себя получить: на сайте есть информация по всем направлениям подготовки, есть удобный калькулятор ЕГЭ, чтобы понять — куда шансов поступить больше, а куда просто нет. И много-много чего другого.

Подать же документы нужно до 25 июля. И только в особых случаях — например, если абитуриент сдает дополнительные испытания в вузе, если он иностранец или поступает после техникума — документы нужно успеть подать до 10 июля.

Конкурсный список появится на сайте после 10–12 июля, а сам конкурс будет осуществляться после 29 июля.

Далее идет приоритетный этап зачисления и основной. В приоритетный этап зачисляются целевики, то есть те абитуриенты, которые подали документы на целевое обучение, они зачисляются 29 июля. В эту же дату зачисляются олимпиадники, которые являются призерами и победителями олимпиад СОШ, особая квота — инвалиды и дети-сироты, и отдельная квота — дети участников СВО и других боевых действий, и сами участники СВО.

На них выделена квота на каждом направлении — в среднем около 20%. Если места не будут заняты, то они уходят в общий конкурс и основная волна зачисления начинается с 3 августа.

"Этот временной промежуток самый волнительный — когда приносят оригиналы аттестатов, когда ставят галочку на госуслугах и начинается сам конкурс, — делится Сергей Горяинов. — Списки будут меняться каждые 2 часа, и информация будет обновляться с той же периодичностью. В последний день обновление идет каждые 10–15 минут, это очень волнительно. Но не нужно бояться".

Отслеживать информацию по приему можно исходя из количества бюджетных мест, ориентируясь на конъюктуру прошлых лет, то есть примерно ориентироваться на проходные баллы прошлых кампаний.

"Всем советую: если вы не понимаете свои шансы, то обязательно консультируйтесь с сотрудниками приемных комиссий. У нас работают телефоны, мы постоянно на связи в наших аккаунтах в соцсетях. Задавайте вопросы, у нас работают очень опытные специалисты. Мы стараемся помочь каждому", — призывает руководитель приемной комиссии Самарского университета им. Королёва.