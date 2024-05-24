16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Группа ВТБ: 38% россиян считают, что их персональные данные должны быть защищены всеми доступными способами Сбер и АВТОВАЗ планируют наращивать сотрудничество в сфере цифровизации автомобильной отрасли При поддержке ПСБ в Самаре прошел форум "Мой бизнес 63" В России разработали дополнительные платежные карты для родственников ветеранов боевых действий Председатель Совета директоров НОВИКОМа представил обновленную стратегию банка

Банки Финансы

Группа ВТБ: 38% россиян считают, что их персональные данные должны быть защищены всеми доступными способами

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Более трети россиян (38%) считают, что организации должны применять все основные меры по защите пользовательских персональных данных, как на программном, так и аппаратном уровнях, а также минимизировать участие человека в обработке персональных данных, показали результаты опроса* ВТБ и банка "Открытие".

Согласно проведенному исследованию, 35% респондентов сообщили, что "в современном мире тотальной "интернетизации" данные о них "уже есть в таком количестве источников и так или иначе могут утечь", что они "уже давно перестали об этом переживать". Больше всего респондентов с таким мнением оказалось на Дальнем Востоке — свыше половины (51%) опрошенных, меньше всего — в Северо-Западном и Уральском федеральных округах (по 28%). В то же время большинство опрошенных по всей России — 53% респондентов — продолжают считать свои персональные данные крайне чувствительной информацией, которую они по возможности стараются лишний раз о себе не оставлять.

Четверть опрошенных (26%) даже признались, что используют вымышленные имена и дополнительные номера телефонов для всевозможных регистраций в интернете и в программах лояльности компаний. Однако примерно столько же — 27% респондентов — не видят в этом смысла, и всегда указывают свои реальные данные.

Чтобы повысить уровень доверия к процессу обработки персональных данных, по мнению участников опроса, организациям достаточно обезличивать данные (32%), защищать доступ на аппаратном и программном уровнях (24%), исключать или минимизировать участие человека в этой обработке (13%). 38% респондентов считают, что организации должны предпринимать все эти шаги.

ВТБ как один из крупнейших операторов персональных данных совместно с МФТИ и Холдингом Т1 развивает собственное решение по их безопасному объединению — Криптоанклав. Это специализированный программно-аппаратный комплекс, защищенный программно и физически, представляющий собой новейшую технологическую разработку, полностью независимую от зарубежных технологий. Информация в нем хранится в зашифрованном виде без доступа к ней человека. Задача извлечения ценности из объединенных данных полностью лежит на Auto-ML-алгоритмах — роботах внутри Криптоанклава.

"Современным организациям — будь то ведомства или частный бизнес — крайне важны для работы данные об их клиентах, сотрудниках и др. К слову, исторически именно банки были одними из первых, кто научился извлекать ценность из статистических данных о клиентах — например, первые модели кредитного скоринга, позволяющие автоматически принимать решения, датируются еще 50-ми годами прошлого века. И сегодня данные собирают, анализируют и бережно защищают от какого-либо влияния на них извне. При этом чем больший массив данных оказывается в распоряжении какого-либо оператора персональных данных, тем больше усилий он должен прикладывать к тому, чтобы обеспечивать их сохранность. И на первый план, безусловно, выходят вопросы безопасного оборота данных", — рассказал Максим Коновалихин, руководитель департамента анализа данных и моделирования, старший вице-президент ВТБ.  

*Опрос провели ВТБ и банк "Открытие" в период 1–12 мая 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2