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Образование Общество

Более 50 тысяч школьников стали победителями олимпиады "Звезда"

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Об этом сообщил первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Олимпиада прошла на 164 площадках в 84 регионах и поставила абсолютные рекорды за 11 лет проведения, уточнил он.

В отборочном этапе участвовало 458169 человек против 372635 в 2021/22 году. Помимо этого, в 2023/24 году выросло количество сдаваемых профилей и предметов до 20 (против 18 в прошлом).

Владимир Гутенев подчеркнул, что инициированная председателем Союза машиностроителей России Сергеем Викторовичем Чемезовым олимпиада "Звезда" стала самой масштабной негосударственной олимпиадой для школьников.

В текущем году в топ-5 регионов по количеству участников заключительного этапа "Звезды" вошли Челябинская, Ростовская, Самарская, Ульяновская и Воронежская области. Победителей инженерной олимпиады в Воронеже поздравили представители Воронежского регионального отделения (ВРО) СоюзаМаш и банка НОВИКОМ.

Первый вице-президент Союза поздравил победителей и организаторов, пожелав им неиссякаемой энергии для новых свершений.

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Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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