Казанский вертолетный завод открыл новый целевой набор в КНИТУ

В 2024 году поступить в Казанский национальный исследовательский технический университет (КНИТУ-КАИ) в рамках проекта "Крылья Ростеха" имеют шансы 15 выпускников школ. Вуз выберет лучших из лучших, которые смогут получать две рабочие специальности и сразу же пробовать себя в работе на Казанском вертолетном заводе (КВЗ) холдинга "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех.

Для этого нужно набрать минимум 220 баллов ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и физике или информатике суммарно. Кроме того, пройти тест по английскому языку и показать уровень не ниже А2 (второй уровень знания языка в Общеевропейской системе CEFR).

В зачет идут победы или призовые места в международных конференциях и олимпиадах, научные публикации и личные достижения. Также поможет родство с сотрудниками предприятия — так КВЗ делает ставку на преемственность и поддерживает заводские династии. До конца приема документов остается два месяца — до 26 июля 2024 года.

Прошедшие отбор заключают договор целевого обучения с Казанским вертолетным заводом. В рамках проекта "Крылья Ростеха" им предлагается обучаться 5,5 лет по программам специалитета "Самолето- и вертолетостроение" или бакалавриата "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" — 4 года.

Для студентов целевого набора предлагаются социальные выплаты и повышенная корпоративная стипендия — до 30 тыс. руб. в месяц, а также зарплата на КВЗ.

"Студенты не просто получают качественное образование, которое повышает их конкурентоспособность на рынке труда, — считает заместитель генерального директора — руководитель аппарата КВЗ Адель Шагимарданов. — Они также активно вовлечены в жизнь завода".

Участники проекта "Крылья Ростеха", по его словам, трудоустраиваются на предприятие с первого курса и параллельно получают две рабочие специальности. Такой подход, уверен заместитель гендиректора, позволяет еще во время учебы ознакомиться с производственными процессами и начать применять знания на практике.

Студентов проекта ждет насыщенная программа: они обучаются на дополнительных курсах и углубленно изучают английский язык, участвуют в мероприятиях завода, представляют его на различных конкурсах и соревнованиях.