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Образование Общество

Казанский вертолетный завод открыл новый целевой набор в КНИТУ

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024 году поступить в Казанский национальный исследовательский технический университет (КНИТУ-КАИ) в рамках проекта "Крылья Ростеха" имеют шансы 15 выпускников школ. Вуз выберет лучших из лучших, которые смогут получать две рабочие специальности и сразу же пробовать себя в работе на Казанском вертолетном заводе (КВЗ) холдинга "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех.

Фото: freepik.com

Для этого нужно набрать минимум 220 баллов ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и физике или информатике суммарно. Кроме того, пройти тест по английскому языку и показать уровень не ниже А2 (второй уровень знания языка в Общеевропейской системе CEFR).

В зачет идут победы или призовые места в международных конференциях и олимпиадах, научные публикации и личные достижения. Также поможет родство с сотрудниками предприятия — так КВЗ делает ставку на преемственность и поддерживает заводские династии. До конца приема документов остается два месяца — до 26 июля 2024 года.

Прошедшие отбор заключают договор целевого обучения с Казанским вертолетным заводом. В рамках проекта "Крылья Ростеха" им предлагается обучаться 5,5 лет по программам специалитета "Самолето- и вертолетостроение" или бакалавриата "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" — 4 года.

Для студентов целевого набора предлагаются социальные выплаты и повышенная корпоративная стипендия — до 30 тыс. руб. в месяц, а также зарплата на КВЗ.

"Студенты не просто получают качественное образование, которое повышает их конкурентоспособность на рынке труда, — считает заместитель генерального директора — руководитель аппарата КВЗ Адель Шагимарданов. — Они также активно вовлечены в жизнь завода".

Участники проекта "Крылья Ростеха", по его словам, трудоустраиваются на предприятие с первого курса и параллельно получают две рабочие специальности. Такой подход, уверен заместитель гендиректора, позволяет еще во время учебы ознакомиться с производственными процессами и начать применять знания на практике.

Студентов проекта ждет насыщенная программа: они обучаются на дополнительных курсах и углубленно изучают английский язык, участвуют в мероприятиях завода, представляют его на различных конкурсах и соревнованиях.

Проект "Крылья Ростеха" реализуется совместно Казанским национальным исследовательским техническим университетом и Казанским вертолетным заводом. С проектом связаны большие надежды — подготовка инженеров нового поколения, технологических лидеров. В отборе выпускников школ для специализированного обучения КВЗ участвует уже четвертый год. Сейчас в рамках проекта в КНИТУ-КАИ учатся 49 человек.

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ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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