Мужчина погиб при пожаре в поселке под Сызранью

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В пятницу, 24 мая, в 19:13, начался пожар в пос. Лесная Поляна в Сызранском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"