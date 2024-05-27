Тольяттинские бойцы Подковальников и Хазиахметов добились побед на турнире Ural FC 7

Тольяттинские бойцы смешанных единоборств (ММА) Никита Подковальников и Рим Хазиахметов в четверг, 23 мая, успешно выступили на турнире Ural FC 7.

Никита Подковальников (статистика в ММА - 13 побед и пять поражений) в поединке в легком весе техническим нокаутом в первом раунде победил Абубакира Токтамышева из Кыргызстана. А Рим Хазиахметов (9-6) удушающим приемом в первом раунде победил соотечественника Олега Петеримова (11-10). Эти два поединка прошли в рамках главного карда Ural FC.

К сожалению, два других бойца из Тольятти в тот вечер потерпели неудачи. Максим Трунов (7-5) в поединке в полусреднем весе единогласным решением судей проиграл Кишвару Худоерову (11-8) из Таджикистана. А Егор Лысов удушающим приемом в первом раунде уступил представителю Кыргызстана Азирету Камалову. Для Лысова и Трунова эти поединки были дебютными в Ural FC. А Подковальников и Хазиахметов уже выступали на втором шоу лиги в Самаре в марте 2023 года.

Возглавил шоу Ural FC 7 поединок по правилам ММА в среднем весе между белорусом Владиславом Ковалевым по прозвищу "Белаз" и бразильцем Дугласом Рибейро. И в этом противостоянии победу техническим нокаутом во втором раунде одержал Ковалев.

Турнир Ural FC 7 был приурочен к празднованию Дня химика, профессионального праздника работников химической и нефтехимической промышленности, а также 45-летию предприятия АО "Тольяттиазот" (входит в группу "Уралхим") - одного из крупнейших мировых производителей аммиака.

Титульный спонсор Лиги - Группа "Уралхим"

Группа компаний "Уралхим" - один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют более 23 млн тонн. Среди ключевых активов - ведущие российские компании АО "ОХК "Уралхим", ПАО "Уралкалий" и АО "ТОАЗ". Численность персонала Группы "Уралхим" составляет около 38000 человек.