Безопасные каникулы: самарские студенты прошли уроки безопасности у сотрудников МЧС в Штабе общественной поддержки

Как провести каникулы увлекательно, но без происшествий узнали студенты Поволжского государственного колледжа, Самарского государственного колледжа и многопрофильного колледжа имени В.В. Бартенева. Правила безопасности студенты ссузов повторили вместе с сотрудниками Главного управления МЧС России по Самарской области в штабе общественной поддержки "Единой России".

Почему, уходя из дома, желательно отключить все электроприборы, в том числе и пауэрбанки? Что делать в первую очередь при пожаре, где можно жарить шашлыки, как правильно сжигать мусор на даче и оперативно потушить подожженный хулиганами тополиный пух? Пренебрежение простыми правилами могут привести к серьезным последствиям, напомнил ребятам старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области Максим Вишняков.

"Первое правило — не паниковать. На таких встречах стараемся разобрать конкретные случаи: как вести себя грамотно в сложившихся обстоятельствах и как бороться с огнем", - пояснил он.

После повтора алгоритма противопожарной безопасности и просмотра ролика о работе спасателей сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области напомнили о правилах поведения на воде, а также заострили внимание на ответственности за ложный вызов пожарного расчета.

"Профессия сотрудника МЧС требует серьезной профессиональной подготовки. Всегда стараемся рассказать ребятам, как стать дипломированным спасателем, в частности, как и где можно получить различные специальности в этом направлении, знакомим с правилами приема", — отметил начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Самарской области Мирослав Пивень.

Ребят заинтересовала информация о поступлении в вузы МЧС. О возможности получения высшего образования рассказал инспектор отделения по кадровой работе с личным составом отдела кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления МЧС России по Самарской области Константин Ерохин.

"Информация оказалась полезной. Вроде все знаешь, ничего сложного, а стали разбирать конкретные ситуации, оказалось, есть много нюансов, от которых зависит не просто безопасность — жизнь", — поделилась студентка Самарского государственного колледжа Светлана.

Работа спасателей вызвала у ребят неподдельный интерес. В рамках недели безопасности студенты самарских ссузов и учащиеся старших классов смогут попасть на экскурсию в одну из пожарно-спасательных частей МЧС в регионе и познакомиться с работой огнеборцев поближе.