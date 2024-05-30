Подведены итоги заявочной кампании на молодежный форум iВолга

В 2024 г. заявки на Всероссийский молодежный форум Движения Первых "iВолга" платформы Росмолодежь.События подали более 40 тыс. человек из всех 89 регионов России. Рекордное количество заявок дарит форуму статус одного из самых популярных в линейке Росмолодежь.События.

По традиции наиболее активным регионом стала Самарская область — Родина iВолги, где заявку направили более 20 тыс. молодых людей. Второе место поделили Саратовская область и Республика Башкортостан — стать частью обновленного форума выразили желание около 3 тыс. человек, а на третьем — Пензенская область, которая собрала заявки от более чем тысячи человек. Из новых регионов России кандидатами в участники форума стали 591 человек.

В 2024 г. из 11 тематических смен самой популярной стала "Первые. Спорт и туризм": ее участниками захотели стать более 5480 человек. Смена объединит ребят, которые ведут активный образ жизни, регулярно занимаются спортом, заботятся о своем здоровье и любят путешествовать. Участники смены научатся самостоятельно разрабатывать большие межрегиональные туристические маршруты, чтобы отправиться в гости к друзьям из других регионов.

Другим популярным направлением стала смена "Поколение Первых", собрав свыше 4960 заявок. В рамках смены активные ребята нашей страны будут знакомиться с направлениями и миссией Движения Первых, а также станут соавторами проектов движения.

Следующий этап — отбор заявок экспертным советом форума. Работа ответственная и трудная, ведь конкурс в этом году достигает 20 человек на место. Но участникам, которые не пройдут отбор, не стоит отчаиваться: "iВолга" ждет всех, кто подал заявку в качестве зрителей прямых эфиров.

В 2024 г. "iВолга" пройдет в Самарской области на Мастрюковской поляне уже в двенадцатый раз. За это время форум претерпел изменения: получил новый статус — стал Всероссийским и объединился с Движением Первых.

С 23 по 31 июля 2024 г. на форумную площадку съедутся 2 тыс. участников от 14 до 35 лет из разных уголков страны, а частью специальных форматов форума станут участники старше 35 лет.

Основная тема этого года созвучна с объявленным президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом семьи в России: "На iВолгу всей семьей".

11 тематических смен будут посвящены инновационным форматам работы со школьниками и студентами, обмену лучшими практиками в работе с детьми и молодежью, а также развитию ключевых навыков у каждого молодого человека для его становления в будущем в области спорта, творчества, медиа или добровольчества.

Участников ждет общение с единомышленниками, участие в дискуссиях по интересующим темам, возможность получить грант от Росмолодежь.Гранты, мастер-классы, лекции с федеральными экспертами, яркие события, выступления хедлайнеров и многое другое.

Всероссийский молодежный форум Движения Первых "iВолга" входит в линейку платформы Росмолодежь.События. Организаторами форума выступают правительство Самарской области, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО.