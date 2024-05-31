В Кинеле полицейские спасли пенсионеров из пожара

В Кинеле два инспектора ДПС спасли пенсионеров из пожара, охватившего частный двор, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Старшие лейтенанты полиции Игорь Косов и Алексей Кочетов поздно ночью несли службу на патрульной автомашине, когда увидели клубы черного дыма, которые поднимались над частным сектором.

Прибыв на место они увидели, что в одном из приусадебных участков, рядом с жилым домом горят надворные постройки - сарай и баня. Пока один из них вызывал экстренные службы, второй перепрыгнул через забор и стал стучать по окнам, чтобы разбудить хозяев. Услышав стук в окно супруги-пенсионеры выбежали из дома.

До приезда пожарных полицейские помогли погорельцам выкатить из гаража автомобиль и приступили к тушению пожара.