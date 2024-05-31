Страховой Дом ВСК представит на ПМЭФ преимущества собственной экосистемы

Страховой Дом ВСК в очередной раз станет участником главного делового мероприятия года — ПМЭФ-2024. В рамках форума компания представит передовые решения в области цифровизации страхования, продемонстрирует преимущества собственной экосистемы сервисно-страховых решений. Также представители компании примут участие в сессиях и дискуссиях форума.
Страховой Дом ВСК — крупнейший российский страховщик, являющийся одним из лидеров цифровой трансформации страхового бизнеса. В рамках ПМЭФ компания представит технологичный стенд, на котором гости форума смогут оценить передовые цифровые продукты в автостраховании, а также ознакомиться с экосистемой сервисно-страховых решений для клиентов и партнеров ВСК. Представители ВСК расскажут о новых сервисах, представленных на экспозиции, комплексных продуктах компании, позволяющих эффективно управлять рисками бизнеса.
В деловой программе ПМЭФ-2024 примут участие топ-менеджеры Страхового Дома ВСК. Генеральный директор ВСК Александр Тарновский расскажет о ключевых вызовах рынка труда и предложит решения в области страховой медицины, которые уже доказали свою эффективность и стали стандартом для рынка. Член Совета директоров Ольга Сорокина поделится практикой внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы компании, позволяющую повысить скорость принятия решений и в целом уровень сервисности для клиентов и партнёров компании. Член Совета директоров ВСК Роман Фролов расскажет о новых возможностях для повышения проникновения страхования в сегменте предпринимателей малого и среднего бизнеса. Заместитель генерального директора ВСК по управлению продажами Вера Гезердава расскажет о возможностях и перспективах совместной работы со странами АСЕАН.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.