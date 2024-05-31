Страховой Дом ВСК представит на ПМЭФ преимущества собственной экосистемы

Страховой Дом ВСК в очередной раз станет участником главного делового мероприятия года — ПМЭФ-2024. В рамках форума компания представит передовые решения в области цифровизации страхования, продемонстрирует преимущества собственной экосистемы сервисно-страховых решений. Также представители компании примут участие в сессиях и дискуссиях форума.

Страховой Дом ВСК — крупнейший российский страховщик, являющийся одним из лидеров цифровой трансформации страхового бизнеса. В рамках ПМЭФ компания представит технологичный стенд, на котором гости форума смогут оценить передовые цифровые продукты в автостраховании, а также ознакомиться с экосистемой сервисно-страховых решений для клиентов и партнеров ВСК. Представители ВСК расскажут о новых сервисах, представленных на экспозиции, комплексных продуктах компании, позволяющих эффективно управлять рисками бизнеса.

В деловой программе ПМЭФ-2024 примут участие топ-менеджеры Страхового Дома ВСК. Генеральный директор ВСК Александр Тарновский расскажет о ключевых вызовах рынка труда и предложит решения в области страховой медицины, которые уже доказали свою эффективность и стали стандартом для рынка. Член Совета директоров Ольга Сорокина поделится практикой внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы компании, позволяющую повысить скорость принятия решений и в целом уровень сервисности для клиентов и партнёров компании. Член Совета директоров ВСК Роман Фролов расскажет о новых возможностях для повышения проникновения страхования в сегменте предпринимателей малого и среднего бизнеса. Заместитель генерального директора ВСК по управлению продажами Вера Гезердава расскажет о возможностях и перспективах совместной работы со странами АСЕАН.