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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК представит на ПМЭФ преимущества собственной экосистемы

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК в очередной раз станет участником главного делового мероприятия года — ПМЭФ-2024. В рамках форума компания представит передовые решения в области цифровизации страхования, продемонстрирует преимущества собственной экосистемы сервисно-страховых решений. Также представители компании примут участие в сессиях и дискуссиях форума.

Страховой Дом ВСК — крупнейший российский страховщик, являющийся одним из лидеров цифровой трансформации страхового бизнеса. В рамках ПМЭФ компания представит технологичный стенд, на котором гости форума смогут оценить передовые цифровые продукты в автостраховании, а также ознакомиться с экосистемой сервисно-страховых решений для клиентов и партнеров ВСК. Представители ВСК расскажут о новых сервисах, представленных на экспозиции, комплексных продуктах компании, позволяющих эффективно управлять рисками бизнеса.

В деловой программе ПМЭФ-2024 примут участие топ-менеджеры Страхового Дома ВСК. Генеральный директор ВСК Александр Тарновский расскажет о ключевых вызовах рынка труда и предложит решения в области страховой медицины, которые уже доказали свою эффективность и стали стандартом для рынка. Член Совета директоров Ольга Сорокина поделится практикой внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы компании, позволяющую повысить скорость принятия решений и в целом уровень сервисности для клиентов и партнёров компании. Член Совета директоров ВСК Роман Фролов расскажет о новых возможностях для повышения проникновения страхования в сегменте предпринимателей малого и среднего бизнеса. Заместитель генерального директора ВСК по управлению продажами Вера Гезердава расскажет о возможностях и перспективах совместной работы со странами АСЕАН.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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