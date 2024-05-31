177 человек в составе семейных команд из Самарской области участвуют в полуфинале конкурса "Это у нас семейное"

30 мая состоялось открытие окружного полуфинала конкурса "Это у нас семейное", в котором участвуют около 400 семей Приволжского федерального округа. Самарскую область представляют 35 команд, еще 2 ранее принимали участие в соревнованиях в Москве. Мероприятие самого народного проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", проходящее в Год семьи, продлится до 2 июня.
В Уфе стартовал окружной полуфинал конкурса "Это у нас семейное", в котором участвуют семьи из Приволжского федерального округа. На торжественной церемонии открытия заключительного полуфинала с приветственным словом выступили заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев и заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Оксана Ачкасова.
Олег Машковцев рассказал, что потребность в таком конкурсе, как "Это у нас семейное", где участвуют все поколения, сформировалась уже давно.
"В нашей стране уже проводились разные семейные мероприятия, но никогда такого масштаба, не зря Президент России Владимир Путин, объявляя о старте конкурса "Это у нас семейное", выразил уверенность, что проект платформы "Россия — страна возможностей" станет действительно народным. Только от нашего федерального округа поступили заявки более чем от 120 тысяч человек — это около 20 тысяч команд. Это больше, чем в других федеральных округах. Я хочу пожелать полуфиналистам удачи и напомнить: вы уже победители. Вы выиграли драгоценное время со своей семьей, вы найдете здесь друзей, возможно, на всю жизнь, здесь вы поделитесь своими рецептами счастливой жизни и воспитания детей и узнаете чужие", — рассказал Олег Машковцев.
Напомним, инициативу семьи Скатковых из Самары о создании на платформе "Россия — страна возможностей" конкурса для семей поддержал на третьем очном заседании Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" Президент России, Председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. 1 сентября 2023 года в рамках открытого урока "Разговор о важном" в Мастерской управления "Сенеж" Глава государства анонсировал старт конкурса "Это у нас семейное".
"Финал конкурса "Это у нас семейное" все ближе, сегодня начинается заключительный окружной полуфинал. Уже прошли мероприятия для семей Центрального, Северо-Западного, Сибирского, Уральского, Дальневосточного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также новых регионов страны. Сегодня на площадке собрались около 400 команд Приволжья, среди них есть владельцы кондитерской фабрики, династии транспортников, строителей, педагогов, семьи, прожившие в браке 40, 50 и даже 70 лет! Всех их объединяет приверженность традиционным ценностям и желание передавать семейную память из поколение в поколение", — отметила Оксана Ачкасова.
Соревноваться с 30 мая по 2 июня в Уфе будут 35 семей из Самарской области, в их составе 177 человек. Еще две команды региона по решению Наблюдательного совета присоединились к конкурсным мероприятиям в Москве, поскольку даты полуфинала в ПФО совпали со школьными экзаменами.
Также в числе полуфиналистов: 51 команда из Республики Башкортостан (в составе 259 человек), по 43 из Пермского края (224 человека) и Республики Удмуртия (226 человек), 38 из Нижегородской области (202 человека), 29 — Республики Татарстан (147 человек), 27 — Пензенской области (142 человека), 22 — Кировской области (115 человек), 19 — Оренбургской области (101 человек), 16 — Ульяновской области (87 человек), 14 — Республики Чувашия (70 человек), 12 — Республики Марий Эл (58 человек), 11 — Саратовской области (61 человек), 8 — Республики Мордовия (43 человека). Всего 34 команды из ПФО в связи с совпадением дат проведения окружного полуфинала конкурса "Это у нас семейное" в Приволжском федеральном округе с датами проведения Единого государственного экзамена по математике и Основных государственных экзаменов по географии, истории, физики, химии по решению Наблюдательного совета конкурса выполняли конкурсные задания вместе с семьями из ЦФО в Москве.
Всего в полуфинале принимают участие 1912 человек, среди них: 713 детей, 656 родителей, 439 представителей поколения бабушек и дедушек, 6 — прабабушек и прадедушек — 72 года. Самым юным участникам полуфинала 5 лет, а самому взрослому — 92 года. Средний возраст детей — 12 лет, родителей — 40 лет, представителей поколения бабушек и дедушек — 64 года, прабабушек и прадедушек — 72 года. В очных полуфиналах участвуют семейные команды, представляющие три поколения семьи в количестве от 4 до 6 человек.
Оценочные мероприятия для семей пройдут 31 мая и 1 июня. Командам предстоит пройти серию интеллектуальных, спортивных, творческих заданий. Отдельный блок посвящен знанию родных регионов. Участникам нужно продемонстрировать не только свои таланты, но и показать, насколько хорошо дети и родители знают друг друга и умеют работать в команде. К работе с участниками привлечены эксперты, которые были обучены по единой методике, разработанной совместно с психологами и другими профильными специалистами.
2 июня будут объявлены фамилии всех семей-победителей из ПФО. В этот день участников также ждут познавательные лекции и мастер-классы, открытые дискуссии, встречи, концертная программа, спортивные игры и другие активности.
Окружные полуфиналы уже прошли в Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Москве. На очных мероприятиях свои регионы представляют семейные команды, которые набрали по итогам дистанционного этапа наиболее высокие баллы в своем федеральном округе.
К полуфиналам также допущены победители Всероссийского конкурса "Семья года — 2023". В окружные полуфиналы вышли 1 624 семьи из 86 регионов России, а также одна семья из Республики Казахстан. Всего в заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.
По итогам всех окружных полуфиналов будут определены 300 семейных команд-финалистов. Все финалисты конкурса отправятся в большие семейные путешествия, а 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.
Организатор конкурса "Это у нас семейное" — автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей". Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится в Год семьи, при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества "Знание", АНО "Больше, чем путешествие", социологического агентства "Вебер" (проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы"). В числе партнеров — ПАО Сбербанк, ГК "Росатом", ГК "Роскосмос", ПАО "РусГидро", киностудия "Союзмультфильм", АО "Объединенная приборостроительная корпорация", ООО "Институт современной психологии и родологии", Добро.ру, ООО "ЛитРес", а также информационный партнер — социальная сеть "Одноклассники".
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!