177 человек в составе семейных команд из Самарской области участвуют в полуфинале конкурса "Это у нас семейное"

30 мая состоялось открытие окружного полуфинала конкурса "Это у нас семейное", в котором участвуют около 400 семей Приволжского федерального округа. Самарскую область представляют 35 команд, еще 2 ранее принимали участие в соревнованиях в Москве. Мероприятие самого народного проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", проходящее в Год семьи, продлится до 2 июня.

В Уфе стартовал окружной полуфинал конкурса "Это у нас семейное", в котором участвуют семьи из Приволжского федерального округа. На торжественной церемонии открытия заключительного полуфинала с приветственным словом выступили заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев и заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Оксана Ачкасова.

Олег Машковцев рассказал, что потребность в таком конкурсе, как "Это у нас семейное", где участвуют все поколения, сформировалась уже давно.

"В нашей стране уже проводились разные семейные мероприятия, но никогда такого масштаба, не зря Президент России Владимир Путин, объявляя о старте конкурса "Это у нас семейное", выразил уверенность, что проект платформы "Россия — страна возможностей" станет действительно народным. Только от нашего федерального округа поступили заявки более чем от 120 тысяч человек — это около 20 тысяч команд. Это больше, чем в других федеральных округах. Я хочу пожелать полуфиналистам удачи и напомнить: вы уже победители. Вы выиграли драгоценное время со своей семьей, вы найдете здесь друзей, возможно, на всю жизнь, здесь вы поделитесь своими рецептами счастливой жизни и воспитания детей и узнаете чужие", — рассказал Олег Машковцев.

Напомним, инициативу семьи Скатковых из Самары о создании на платформе "Россия — страна возможностей" конкурса для семей поддержал на третьем очном заседании Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" Президент России, Председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. 1 сентября 2023 года в рамках открытого урока "Разговор о важном" в Мастерской управления "Сенеж" Глава государства анонсировал старт конкурса "Это у нас семейное".

"Финал конкурса "Это у нас семейное" все ближе, сегодня начинается заключительный окружной полуфинал. Уже прошли мероприятия для семей Центрального, Северо-Западного, Сибирского, Уральского, Дальневосточного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также новых регионов страны. Сегодня на площадке собрались около 400 команд Приволжья, среди них есть владельцы кондитерской фабрики, династии транспортников, строителей, педагогов, семьи, прожившие в браке 40, 50 и даже 70 лет! Всех их объединяет приверженность традиционным ценностям и желание передавать семейную память из поколение в поколение", — отметила Оксана Ачкасова.

Соревноваться с 30 мая по 2 июня в Уфе будут 35 семей из Самарской области, в их составе 177 человек. Еще две команды региона по решению Наблюдательного совета присоединились к конкурсным мероприятиям в Москве, поскольку даты полуфинала в ПФО совпали со школьными экзаменами.

Также в числе полуфиналистов: 51 команда из Республики Башкортостан (в составе 259 человек), по 43 из Пермского края (224 человека) и Республики Удмуртия (226 человек), 38 из Нижегородской области (202 человека), 29 — Республики Татарстан (147 человек), 27 — Пензенской области (142 человека), 22 — Кировской области (115 человек), 19 — Оренбургской области (101 человек), 16 — Ульяновской области (87 человек), 14 — Республики Чувашия (70 человек), 12 — Республики Марий Эл (58 человек), 11 — Саратовской области (61 человек), 8 — Республики Мордовия (43 человека). Всего 34 команды из ПФО в связи с совпадением дат проведения окружного полуфинала конкурса "Это у нас семейное" в Приволжском федеральном округе с датами проведения Единого государственного экзамена по математике и Основных государственных экзаменов по географии, истории, физики, химии по решению Наблюдательного совета конкурса выполняли конкурсные задания вместе с семьями из ЦФО в Москве.

Всего в полуфинале принимают участие 1912 человек, среди них: 713 детей, 656 родителей, 439 представителей поколения бабушек и дедушек, 6 — прабабушек и прадедушек — 72 года. Самым юным участникам полуфинала 5 лет, а самому взрослому — 92 года. Средний возраст детей — 12 лет, родителей — 40 лет, представителей поколения бабушек и дедушек — 64 года, прабабушек и прадедушек — 72 года. В очных полуфиналах участвуют семейные команды, представляющие три поколения семьи в количестве от 4 до 6 человек.

Оценочные мероприятия для семей пройдут 31 мая и 1 июня. Командам предстоит пройти серию интеллектуальных, спортивных, творческих заданий. Отдельный блок посвящен знанию родных регионов. Участникам нужно продемонстрировать не только свои таланты, но и показать, насколько хорошо дети и родители знают друг друга и умеют работать в команде. К работе с участниками привлечены эксперты, которые были обучены по единой методике, разработанной совместно с психологами и другими профильными специалистами.

2 июня будут объявлены фамилии всех семей-победителей из ПФО. В этот день участников также ждут познавательные лекции и мастер-классы, открытые дискуссии, встречи, концертная программа, спортивные игры и другие активности.

Окружные полуфиналы уже прошли в Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Москве. На очных мероприятиях свои регионы представляют семейные команды, которые набрали по итогам дистанционного этапа наиболее высокие баллы в своем федеральном округе.

К полуфиналам также допущены победители Всероссийского конкурса "Семья года — 2023". В окружные полуфиналы вышли 1 624 семьи из 86 регионов России, а также одна семья из Республики Казахстан. Всего в заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.

По итогам всех окружных полуфиналов будут определены 300 семейных команд-финалистов. Все финалисты конкурса отправятся в большие семейные путешествия, а 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

Организатор конкурса "Это у нас семейное" — автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей". Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится в Год семьи, при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества "Знание", АНО "Больше, чем путешествие", социологического агентства "Вебер" (проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы"). В числе партнеров — ПАО Сбербанк, ГК "Росатом", ГК "Роскосмос", ПАО "РусГидро", киностудия "Союзмультфильм", АО "Объединенная приборостроительная корпорация", ООО "Институт современной психологии и родологии", Добро.ру, ООО "ЛитРес", а также информационный партнер — социальная сеть "Одноклассники".